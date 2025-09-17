Finalizó el 2° Curso Provincial de Bicipolicías en Entre Ríos
Se desarrolló el 2° Curso Provincial de Bicipolicías, instancia de formación que reunió a cursantes de distintas jefaturas departamentales de Policía de la provincia de Entre Ríos.
El objetivo de la capacitación fue fortalecer las competencias de los funcionarios en esta modalidad de patrullaje, que se caracteriza por su cercanía con la comunidad, su aporte a la prevención del delito, la promoción de la salud y el cuidado del medioambiente.
La ceremonia de cierre contó con la presencia del jefe de Policía, Claudio González; el subjefe, Juan Claucich; integrantes de la Plana Mayor Policial; jefes de Departamentales; instructores; profesores y familiares, quienes acompañaron a los cursantes en la culminación de esta importante etapa profesional.
La Policía de Entre Ríos reafirma con esta iniciativa su compromiso con la formación continua, la excelencia en el servicio, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del vínculo con la sociedad entrerriana.