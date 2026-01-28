Finalizaron trabajos en la red de agua y se normaliza el servicio en zonas este y oeste de Paraná
La Muncipalidad de Paraná informó que concluyeron las intervenciones en las redes de agua potable realizadas en distintos sectores de la ciudad, por lo que el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual y progresiva durante la tarde y se completará a lo largo de la noche.
Las tareas de arreglo y mantenimiento de cañerías distribuidoras habían generado baja presión o falta de suministro en dos zonas específicas. En el sector este, las afectaciones se registraron entre las calles Artigas, Gobernador Mihura, Almafuerte y Lisandro de la Torre. En tanto, en el oeste, los inconvenientes alcanzaron a los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y Anacleto Medina.
Los trabajos fueron ejecutados de manera simultánea por personal municipal desde las primeras horas de la mañana. Uno de los frentes de obra se desarrolló en la intersección de avenida Pedro Zanni y Bernardo O’Higgins, mientras que el otro se llevó adelante en calle El Resero, entre Clark y Burmeister.
Desde el área correspondiente indicaron que, tras la finalización de las tareas, el sistema comenzó a recuperar su funcionamiento habitual y que la normalización total del servicio se producirá de forma paulatina, de acuerdo al comportamiento de la red y los niveles de presión.