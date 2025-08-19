Finalizaron los trabajos de mejorado en el camino que une Tres Esquinas con Aranguren
La Dirección Provincial de Vialidad concluyó las obras de reposición de 3221 m³ de broza y 1878 m³ de ripio en la traza que conecta Tres Esquinas, en el departamento Victoria, con Aranguren.
Las tareas, ejecutadas en la Región VI, tienen como objetivo fortalecer el traslado de la producción agropecuaria, ganadera, avícola y porcina de las zonas de Chilcas, Rincón del Doll y áreas vecinas, optimizando la conectividad entre la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 11.
Francisco Calderón, presidente de la junta de gobierno de Chilcas, resaltó que “es un trazado muy importante para la parte productiva ya que conecta la ruta nacional 12 con la ruta provincial 11 y tiene un tránsito constante”.
En la misma línea, Cristian Denis, presidente de la junta de gobierno de Rincón del Doll, señaló que “esta obra es fundamental para la producción láctea, agrícola y ganadera, sobre todo era muy necesario y prioritario atender este tramo que era el que presentaba mayor deterioro”.
Por su parte, la productora agropecuaria Magdalena Calderón expresó: “con alegría presenciamos la finalización de este primer tramo de la traza que une Tres Esquinas con Aranguren. Es un camino muy importante para nosotros, para los productores y vecinos de esta región”.