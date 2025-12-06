Finalizaron las reparaciones en el sistema de impulsión de agua potable del Parque del Lago
La Municipalidad de Paraná concluyó este sábado las obras de reparación en el sistema de impulsión de agua potable del centro de distribución Parque del Lago, ubicado en el barrio Gazzano. Los trabajos permitieron recuperar la operatividad de uno de los conductos de salida del suministro, responsable de abastecer mediante bombeo a un sector del sudeste de la ciudad.
El viernes se había completado la primera etapa de las intervenciones y, durante la tarde, se decidió reanudar el sistema para restablecer el servicio en los hogares afectados. Este sábado, desde temprano, el personal municipal retomó las tareas finales dentro del predio del centro de distribución.
A lo largo de la jornada, el servicio se irá normalizando progresivamente en el área comprendida entre avenida Almafuerte, Artigas, Salvador Caputo, Lisandro de la Torre y las zonas cercanas. En ese sector pudieron registrarse bajas de presión debido al desarrollo de las obras.
Por otra parte, se recordó que estas intervenciones no afectaron a los domicilios abastecidos por el sistema de gravedad del mismo centro de distribución, que cubre el sector delimitado por las avenidas Pedro Zanni, Almafuerte, Jorge Newbery y Antonio Salellas.