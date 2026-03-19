Finalizaron las capacitaciones del CMP en Paraná
Durante el verano, la Municipalidad de Paraná, a través del Centro Municipal de Perfeccionamiento (CMP), implementó una nueva serie de capacitaciones. Este jueves, los alumnos y alumnas recibieron sus diplomas en el Centro Cultural Juan L. Ortiza.
El Jefe de Gabinete, Santiago Halle, al referirse a las políticas de formación abiertas que promueve la Municipalidad, indicó: “Es una alegría enorme poder entregar diplomas y premios a los alumnos que han cursado y se han capacitado para el trabajo. Insistimos en la idea de que Paraná sea una ciudad de oportunidades, por eso desde el Centro Municipal brindamos estas capacitaciones de oficio que le permiten tener una salida laboral”.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Pablo Pagnone, resaltó que esta acción “es un ejemplo muy claro del Estado facilitador que se promueve desde la gestión municipal de Rosario Romero. Esto demuestra un Estado activo, un Estado que escucha las necesidades de los vecinos y brinda las herramientas adecuadas a esos requerimientos”.
La directora del CMP, Verónica Ramírez, expresó su satisfacción: “Estoy muy contenta de que en un lapso tan corto de tiempo se realice esta capacitación intensiva y lo que hoy demanda también la sociedad”.
Enzo Cabrera, quien cursó electricidad, manifestó: “Me encantó, pude adquirir herramientas en lo particular para uno, en lo domiciliario, y también en lo laboral”.
Por su parte, Marina Giménez, quien finalizó el curso de panadería, consideró que “fue muy una linda experiencia, son capacitaciones que sirven como salida laboral inmediata”.