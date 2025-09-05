Finalizaron la reparación de la red cloacal en calle México pero seguirá el corte de tránsito por repavimentación
Tras casi 12 horas de trabajo ininterrumpido, personal municipal logró restablecer el servicio sanitario en el tramo de calle México, entre Tucumán y Córdoba, donde una obra privada había provocado una obstrucción en la red cloacal.
Se reemplazaron 50 metros de cañería colectora afectados por el vertido de hormigón desde esa construcción, y se reconectaron las conexiones domiciliarias dañadas. La intervención demandó un importante despliegue de maquinarias y operarios que trabajaron a más de tres metros de profundidad.
Desde el Municipio informaron que en los próximos días continuará interrumpido el tránsito en calle México en ese sector, debido a las tareas de recomposición del suelo, base de la calzada y posterior repavimentación.
En paralelo, avanzarán los procedimientos administrativos ante los organismos municipales para determinar las sanciones o multas que correspondan por los daños ocasionados a la red pública y por el costoso operativo que requirió la reparación, tanto en maquinaria como en recursos humanos.
El plan de trabajo estuvo a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.