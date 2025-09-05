Maran Suites & Towers

Finalizaron la reparación de la red cloacal en calle México pero seguirá el corte de tránsito por repavimentación

Redacción | 04/09/2025 | Paraná | No hay comentarios

Tras casi 12 horas de trabajo ininterrumpido, personal municipal logró restablecer el servicio sanitario en el tramo de calle México, entre Tucumán y Córdoba, donde una obra privada había provocado una obstrucción en la red cloacal.

Se reemplazaron 50 metros de cañería colectora afectados por el vertido de hormigón desde esa construcción, y se reconectaron las conexiones domiciliarias dañadas. La intervención demandó un importante despliegue de maquinarias y operarios que trabajaron a más de tres metros de profundidad.

Desde el Municipio informaron que en los próximos días continuará interrumpido el tránsito en calle México en ese sector, debido a las tareas de recomposición del suelo, base de la calzada y posterior repavimentación.

En paralelo, avanzarán los procedimientos administrativos ante los organismos municipales para determinar las sanciones o multas que correspondan por los daños ocasionados a la red pública y por el costoso operativo que requirió la reparación, tanto en maquinaria como en recursos humanos.

El plan de trabajo estuvo a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.

