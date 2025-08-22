Finaliza la primera promoción de residencias de Clínica Médica en el hospital De La Baxada de Paraná
Este viernes, en el hospital De La Baxada Dra. Teresa Ratto de Paraná, se realizó el acto de entrega de diplomas a los primeros médicos clínicos formados en el establecimiento dentro del Programa de Residencias de cuatro años de duración. Estuvieron presentes el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, acompañado por la coordinadora de Residencias Médicas, Daniela Bello, el director del hospital, Carlos Ramos, y el director médico, Ricardo Pastre.
Los primeros egresados de la residencia de Clínica Médica en La Baxada son Sofía Spretz, Agostina Berta Cabaña, Maximiliano Gutiérrez Franco, Natalí Vera Manassali y Emilce Formenti.
Durante el acto, Blanzaco destacó el esfuerzo y la dedicación de los flamantes médicos clínicos y agradeció al gobernador Rogelio Frigerio por impulsar la formación de profesionales en salud, incluso en un contexto económico desafiante. “Uno que ha pasado por un sistema académico y asistencial de formación de residencia sabe lo que es, y me siento muy orgulloso de ustedes, por el desempeño en esta especialidad, siendo los primeros residentes en este hospital que marcan el puntapié inicial hacia una formación médica de calidad superior”, expresó el ministro.
Por su parte, Carlos Ramos, director del hospital, señaló: “Abrir la residencia en este hospital no solo implica atender pacientes, sino también formar profesionales, promover el trabajo en equipo y fortalecer el compromiso con la capacitación continua. Esta experiencia ha sido transformadora para la institución y requirió el esfuerzo de todas las áreas. Todos pusimos un granito de arena para llegar a este día, y contar con el acompañamiento del ministro, con quien habilitamos la primera residencia de Kinesiología en la provincia, es un orgullo”.
El director médico, Ricardo Pastre, remarcó que “la residencia de Clínica Médica ha sido un verdadero hito en la historia del hospital. Hoy celebramos con orgullo la primera camada que egresa, fruto de una formación que priorizó no solo la excelencia científica, sino también la calidad humana en la atención. Agradezco a todos los que hicieron posible este logro”.
En representación de sus compañeros, el residente Maximiliano Gutiérrez Franco destacó: “Como médicos, aprendemos a convivir con la incertidumbre, tanto la nuestra como la de los pacientes y sus familias. En ese contexto, la formación académica se vuelve nuestra herramienta para enfrentarla con responsabilidad y humanidad. Gracias a la universidad gratuita y de calidad, y al sistema de salud pública que nos sigue formando”.