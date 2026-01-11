Final insólito y polémica en Alemania: un árbitro cayó al intentar frenar la pelea y proclamó campeón a Jadier Herrera
El combate por el título interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), disputado en la Arena Rudolf Weber de Oberhausen, Alemania, terminó envuelto en una fuerte controversia tras un desenlace tan inesperado como discutido: el árbitro se cayó a la lona cuando intentaba detener la pelea y luego decretó el nocaut técnico, decisión que desató reclamos y dudas.
El episodio ocurrió en el octavo asalto, cuando el cubano Jadier Herrera conectó una combinación que dejó al panameño Ricardo “El Científico” Núñez contra las cuerdas y bajo castigo. Al avanzar para intervenir, el árbitro Daniel Van de Wiele chocó con Herrera, perdió el equilibrio y cayó aparatosamente al suelo, una escena insólita que quedó registrada en la transmisión oficial. Mientras Herrera celebraba, Núñez observaba con desconcierto.
Tras reincorporarse, Van de Wiele detuvo automáticamente el combate y declaró vencedor a Herrera, quien se consagró campeón mundial interino ligero del CMB. La determinación encendió la polémica: Núñez seguía de pie y su esquina reclamó que estaba en condiciones de continuar.
La controversia se profundizó al conocerse las tarjetas de los jueces, que marcaban un empate 66-66 al momento de la detención, reflejando la paridad del duelo hasta ese instante.
El combate, parte de la cartelera principal encabezada por Agit Kabayel y Damian Knyba, había mostrado un desarrollo cambiante. Núñez dominó el inicio, derribando a Herrera en el primer asalto y manteniendo la presión en el segundo. A partir del tercer round, el cubano ajustó su estrategia, ganó velocidad y comenzó a imponer volumen de golpes.
Con el correr de los rounds, Herrera (24 años, invicto con récord 18-0 y 16 nocauts) fue creciendo, aunque sin lograr quebrar por completo la resistencia del panameño, que cerró el séptimo asalto con buenas combinaciones y mantenía abiertas sus chances.
El octavo round resultó decisivo no solo por la acción en el ring, sino por el accidente arbitral. Tras la caída del juez y la posterior evaluación, los reclamos de la esquina panameña fueron desestimados y el combate quedó oficialmente finalizado, dejando una de las escenas más extrañas del boxeo reciente.
La decisión generó reacciones divididas entre aficionados y analistas, ya que Núñez no cayó en ese asalto y el desarrollo había sido equilibrado. El hecho de que el propio árbitro terminara en la lona durante la secuencia clave añadió un componente inédito al escándalo.
Con esta victoria, Herrera quedó posicionado como retador principal de Shakur Stevenson, campeón absoluto del CMB, cuyo futuro inmediato podría definirse tras su pelea ante Teófimo López, prevista para el 31 de enero.
La velada en Alemania también tuvo otro dato destacado: Roman Fury, hermano de Tyson Fury, ganó su combate por nocaut en el cuarto asalto, en una noche que quedará marcada por la polémica, la sorpresa y un final que dio la vuelta al mundo.