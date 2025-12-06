Final de la MLS: El Inter Miami, de la mano de Lionel Messi va por Vancouver Whitecaps, liderado por Thomas Müller
Desde las 16.30 de este sábado, Inter Miami jugará ante Vancouver Whitecaps la final de la MLS 2025, en el estadio Chase Stadium (Fort Lauderdale). El árbitro principal será Drew Fischer. Transmite Apple TV.
El conjunto de Javier Mascherano, con Lionel Messi, quien disputará su final a partido único número 36, y Vancouver, con Thomas Müller, se medirán en un partido histórico que promete una definición vibrante para coronar la temporada en la Mayor League Soccer.
Las Garzas tendrán su gran cita con la historia. El equipo de David Beckham se metió en la final de la MLS tras aplastar 5-1 a New York City FC en la definición de la Conferencia Este, resultado que además le permitirá ser local en la MLS Cup en el Chase Stadium, donde firmó un sólido registro de 11-3-3 durante la temporada 2025.
Del otro lado estará Vancouver Whitecaps, la gran revelación del año bajo la conducción de Jesper Sørensen, que venció 3-1 a San Diego FC como visitante y alcanzó por primera vez la final de la liga.
El conjunto rosado tuvo una noche soñada en la final del Este, impulsado por un triplete de Tadeo Allende que lo dejó en la historia al llegar a ocho tantos en la postemporada, igualando el récord que ostentaba Carlos Ruiz desde 2002. A su producción se sumaron los goles de Mateo Silvetti y Telasco Segovia, completando una actuación contundente que elevó a 97 la cantidad de goles anotados por Miami entre temporada regular y playoffs, un nuevo récord para la MLS.
Todo este recorrido contó con la presencia decisiva de Lionel Messi, protagonista directo en 13 de los 17 tantos de Inter Miami en estos playoffs (seis goles y siete asistencias), siendo el motor absoluto del equipo.
En los playoffs, debió atravesar una dura serie de cuartos de final ante Nashville que se definió en tres partidos: victoria 3-1 en el debut, caída 2-1 en la revancha y un contundente 4-0 para sellar la clasificación. En semifinales, el equipo se hizo fuerte en casa y goleó 4-0 a Cincinnati, mientras que en la final mostró autoridad para vencer a los neoyorkinos.
Vancouver, por su parte, construyó su clasificación desde el impacto inicial: Brian White abrió el marcador ante San Diego y un desafortunado gol en contra de Pablo Sisniega estiró la ventaja antes de los once minutos. El propio White selló el 3-1 en el tiempo añadido de la primera parte, asegurando la primera victoria de los Whitecaps como visitantes en tiempo reglamentario dentro de los playoffs y rubricando su boleto a la MLS Cup.
Su camino incluyó una serie ganada frente a FC Dallas en la Primera Ronda (formato al mejor de tres) y una dramática clasificación por penales ante LAFC en las semifinales. Con este sprint final, Vancouver se convirtió en el primer equipo canadiense en disputar el Trofeo Philip F. Anschutz desde el Toronto FC de 2017.
Probables formaciones
Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.
Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathías Laborda; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed; Brian White. DT: Jesper Sørensen.