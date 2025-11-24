Fin de semana XL: viajaron 21% más turistas que en 2024 pero gastaron 3,7% menos por día
Durante el fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, viajaron por el país 1.694.000 turistas, un 21% más que en el mismo feriado de 2024. Además, se registró un crecimiento real del 34% en el gasto total, aunque el promedio diario por persona fue de $91.317, un 3,7% menos que el año pasado.
Así se desprende de un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que precisó que “el crecimiento se vio favorecido por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje”.
El movimiento del período de descanso fue celebrado por Javier Milei a través de distintas republicaciones en la red social X, una de las cuales lo calificó como “el más exitoso de su historia”.
En cuanto a la extensión de la estadía, CAME detalló que fue de 2,3 noches promedio. Se trata de un 15% más que en 2024, cuando el fin de semana largo tuvo tres días, uno menos que el corriente.
A su vez, los turistas desembolsaron un total de $355.789 millones frente a los $196.233 millones de 2024. Sin embargo, la media por persona fue de $91.317 diarios, un -3,7% interanual en términos reales. Desde la entidad gremial empresaria advirtieron que eso refleja “un comportamiento más austero”, aunque también sostiene “el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.
Entre Ríos de atracciones
El balance del fin de semana dejó una altísima demanda turística en Entre Ríos, impulsada por la fuerte estacionalidad de sus parques termales, que funcionaron prácticamente a pleno y posicionaron a la provincia con niveles cercanos al 90% de ocupación.
Las reservas previas ya rondaban el 80% en los principales destinos, pero los resultados finales fueron superadores.
En Colón, la ocupación alcanzó el 96% en cabañas y bungalows, el 95% en hoteles y apart-hoteles y el 85% en casas y departamentos habilitados. También, ciudades como Villa Elisa, Federación, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, La Paz y Santa Elena tuvieron un movimiento continuo, con un penocte promedio provincial que superó las dos noches.
Concordia también registró un excelente desempeño, con un 85% de ocupación, una estadía promedio de 2,5 noches y un gasto diario por visitante de $ 104.220.
El fin de semana en esa ciudad estuvo dinamizado por eventos gastronómicos y culturales de fuerte convocatoria, como Sabores de Concordia y la Región 2025, que incluyó por primera vez la instancia clasificatoria del Torneo Federal de Chefs, además de la Semana de los Museos y el Patrimonio, que ofreció siete días de visitas guiadas, muestras e intervenciones culturales.
Hubo además recorridos por la Represa Salto Grande y experiencias enoturísticas y ferias locales. El fin de semana en la provincia estuvo potenciado por una agenda de eventos muy activa: en Federación, la Fiesta de la Cerveza atrajo a miles de visitantes; en Gualeguay, la previa de la 13ª Fiesta del Asado y la Galleta amplificó la llegada de turistas; en Victoria, diversas celebraciones reforzaron el movimiento; y en Gualeguaychú, el show de La Beriso, actividades en la Vieja Terminal, la apertura del parque aéreo y el Encuentro Batuque convocaron a familias y público joven.
En el interior provincial, Rosario del Tala brilló con una nueva edición de la Fiesta del Choripán Entrerriano, mientras que Colonia Avellaneda fue sede del desfile Mi Primera Flor, que combinó moda, arte y economía social.
A estos eventos se sumaron los atractivos tradicionales: los circuitos termales, las playas sobre los ríos Paraná y Uruguay, las actividades de naturaleza, la pesca deportiva, las ferias gastronómicas y las propuestas históricas y culturales que recorren toda la provincia.