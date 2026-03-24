Fin de semana largo con austera movida turística
Si bien hubo argentinos que pudieron trasladarse a Uruguay o Brasil durante este fin de semana largo, el movimiento de cabotaje fue austero, con un impacto económico modesto, aunque favorecido por la llegada de un número de extranjeros inesperado, lo cual mejoró los semblantes del castigado empresariado hotelero y gastronómico.
De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el segundo fin de semana largo del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos.
La estancia promedio fue corta para un fin de semana de cuatro días, de sólo 2,2 noches. Esto reflejó tanto la elección de destinos cercanos como la fragmentación de los viajes y las restricciones laborales del lunes.
Algo que jugó en contra fueron los pronósticos meteorológicos adversos sobre todo para la región atlántica y litoral, donde el clima fue muy inestable.
El movimiento turístico se caracterizó por una fuerte dispersión territorial y una dinámica sin picos marcados, donde convivieron propuestas culturales, eventos locales y actividades al aire libre. Las ciudades mantuvieron un buen nivel de circulación, especialmente en espacios gastronómicos, ferias y actividades nocturnas, mientras que los destinos tradicionales de descanso mostraron un ritmo más moderado.
En términos cualitativos se consolidó un perfil de viaje austero, donde primaron las experiencias antes que el consumo intensivo. Aun así, la presencia de turistas internacionales en varios destinos aportó dinamismo en centros urbanos y polos turísticos consolidados, en un contexto donde el turismo interno sigue adaptándose a nuevas condiciones económicas y de calendario.
Entre los destinos más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza y Ushuaia, junto con localidades de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil. También tuvieron buen nivel de actividad destinos de la Patagonia y del norte argentino, con una demanda distribuida y sin grandes concentraciones.
El fin de semana largo funcionó como una antesala de Semana Santa, lo que derivó en un movimiento turístico más frugal y distribuido. La cercanía entre ambos períodos llevó a que muchos viajeros optaran por postergar escapadas más extensas, privilegiando salidas cortas.
La conmemoración por el Día de la Memoria atravesó la agenda en todo el país, con fuerte presencia de actividades culturales, marchas y propuestas de reflexión. Se destacaron especialmente la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Córdoba.
A pesar de un tipo de cambio que encarece a la Argentina en dólares, sorprendió la presencia de turistas internacionales en varios destinos, particularmente en grandes ciudades y en polos turísticos consolidados.
En resumen…, el carácter no laborable del lunes, sin ser feriado, favoreció un perfil de viaje más flexible, con predominio de escapadas breves, turismo de cercanía y una mayor distribución de los flujos a lo largo del fin de semana.
Se observó una fuerte fragmentación en los patrones de viaje, con múltiples combinaciones de días según la situación laboral y los ingresos.
Convivieron turistas que aprovecharon los cuatro días completos con otros que realizaron escapadas más cortas, de viernes a lunes, de lunes a martes o incluso de uno o dos días, lo que contribuyó a una mayor dispersión del movimiento turístico.
Por último, cabe resaltar que con un nivel de ocupación promedio del 44% a lo largo del fin de semana largo, Entre Ríos recibió 101.248 turistas y otros 69.861 excursionistas. La dinámica estuvo impulsada principalmente por escapadas de cercanía, con fuerte presencia de turismo regional que se distribuyó en los principales destinos termales, ciudades ribereñas y localidades con oferta de naturaleza y bienestar.