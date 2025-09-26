Fin de retenciones cero: un productor denunció la “jugada preparada” de Milei y Caputo que le generó pérdidas millonarias
Un productor agropecuario, visiblemente agotado e indignado, grabó un video que se viralizó rápidamente, desde su campo de maíz, denunciando lo que calificó como una “estafa” organizada por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y un grupo de grandes exportadores. Según el productor, esta “jugada preparada” con las retenciones cero les habría costado a miles de trabajadores rurales cerca de 1.500 millones de dólares.
“Acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles de productores a lo largo y ancho del país, 10, 12, 15, 16 horas diarias”, comenzó el productor. “Para enterarnos esta semana, en una semana histórica, de una jugada preparada que protagonizaron Caputo, el presidente Milei, todo su equipo y ocho exportadores, quienes se llenaron los bolsillos con el esfuerzo de miles de productores”, denunció.
Silencio cómplice y cansancio del sector
El productor también criticó el silencio posterior a la polémica medida: “El lunes salieron a aplaudir todo, la medida en favor de la producción, y hoy jueves quedó demostrado que no era a favor de la producción, sino de un puñado de empresarios que siempre se enriquecen con nuestro trabajo”, subrayó.
Según Noticias Argentinas, el testimonio refleja un hartazgo generalizado en el sector agropecuario, que se siente nuevamente perjudicado por políticas que favorecen únicamente a unos pocos. “Estoy muy cansado. Hace 26 años que trabajo en el campo. La espalda y los brazos los tengo gastados y estoy harto de ver cómo el esfuerzo de miles de pequeños productores queda en manos de unos pocos”, lamentó.
El video concluye con un llamado a la concientización y acción del sector: “A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a saber lo que tiene que hacer”.