Fin de la gratuidad en WhatsApp: cómo sería el esquema de pago que analiza la empresa
Durante años, WhatsApp fue sinónimo de uso gratuito y cotidiano. Enviar audios, fotos y mensajes grupales se volvió parte natural de la comunicación diaria. Sin embargo, recientes anuncios y pruebas en la plataforma reavivaron el debate sobre un posible cambio en el modelo de negocio, con mayor presencia de publicidad y la eventual incorporación de planes pagos.
La empresa detrás del servicio, Meta, viene explorando distintas alternativas de monetización que podrían modificar la experiencia actual. Entre las opciones en evaluación figura un esquema de suscripción que permitiría reducir o evitar anuncios y acceder a determinadas funciones, mientras que quienes no paguen convivirían con mayor contenido publicitario dentro de la aplicación.
La reacción de los usuarios no tardó en aparecer. En redes sociales surgieron críticas, dudas y especulaciones sobre el alcance real de los cambios. Aunque no hay confirmaciones oficiales sobre un fin del modelo gratuito, el mensaje que circula es que la app podría incorporar nuevas formas de financiamiento más visibles que las actuales.
Cuánto podría costar y qué incluiría
Según trascendió en distintos reportes, la eventual suscripción tendría un valor mensual moderado y diferenciado por región, con posibles ajustes por impuestos locales. El pago permitiría acceder a una experiencia con menor presencia de anuncios, manteniendo el uso pleno de mensajes, llamadas y videollamadas.
No se trataría de un paquete “premium” con funciones exclusivas, sino de una modalidad para sostener una experiencia similar a la actual, pero sin interrupciones publicitarias. Aun así, no hay precisiones sobre si existirán planes anuales con descuento, períodos de prueba o cómo impactará esto en usuarios que utilizan múltiples dispositivos.
Más publicidad para quienes no paguen
Hasta ahora, la publicidad en WhatsApp fue limitada y discreta. Con el nuevo enfoque, los anuncios podrían integrarse de forma más visible, especialmente en espacios como los Estados y otras secciones de la app.
Fuentes vinculadas al proyecto señalan que podrían aparecer contenidos patrocinados, sugerencias promocionadas y mensajes destacados, lo que generó inquietud entre usuarios preocupados por la privacidad y la posible saturación de contenidos comerciales. Meta sostiene que el cifrado de mensajes no se verá afectado por estos cambios.
Un cambio gradual a partir de 2026
El cronograma en análisis prevé una implementación progresiva durante 2026, comenzando por mercados seleccionados y avanzando luego hacia una aplicación más amplia. La estrategia apunta a medir la reacción de los usuarios y ajustar el modelo antes de una adopción global.
En regiones donde WhatsApp es clave para el trabajo, el estudio y la comunicación familiar, la posibilidad de un esquema pago genera incertidumbre y abre la puerta a migraciones hacia otras aplicaciones gratuitas. Incluso dentro del sector tecnológico reconocen que el equilibrio entre rentabilidad y fidelidad de usuarios será un desafío.
Por el momento, no hay un anuncio oficial que confirme la obligatoriedad de una suscripción, pero sí señales claras de que la plataforma evalúa nuevas vías de monetización que podrían modificar la experiencia tal como se la conoce.