Fillol y Dibu Martínez, campeones del mundo, se encontraron en la previa de Argentina-Venezuela
En la previa del partido entre la Selección Argentina y Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, se dio un encuentro especial en el estadio Más Monumental: los arqueros campeones del mundo Ubaldo Matildo Fillol y Emiliano “Dibu” Martínez compartieron un momento de camaradería.
“De visita por el predio de AFA con mi querido colega campeón Emiliano Martínez. ¡Abrazo de palo a palo, ‘Dibu’!”, escribió en su cuenta de Instagram el histórico arquero de la Albiceleste campeona en 1978, junto al equipo de César Luis Menotti.
El reconocimiento de Fillol al Dibu
No es la primera vez que el “Pato” elogia al arquero del Aston Villa. En julio de 2024, antes de las semifinales de la Copa América, Fillol había señalado:
“Yo lo que tuve que hacer ya lo hice. Escribí mi historia en el 78, Pumpido en el 86 y el Dibu Martínez está escribiendo la suya. Estoy muy feliz por el momento que está pasando”.
Récords y estadísticas del Dibu
Este jueves, el arquero marplatense alcanzará los 54 partidos oficiales con la Selección Argentina, igualando a Fillol como el segundo arquero con más presencias en la historia del combinado nacional. La lista es encabezada por Sergio “Chiquito” Romero, con 96 encuentros.
En números, Martínez suma 37 vallas invictas, apenas 23 goles recibidos y un promedio de un tanto cada 207 minutos. Además, con él bajo los tres palos, la Argentina logró el 80% de los puntos disputados.