Fijaron la fecha de juicio en Paraguay para Kueider y Guinsel pese a apelaciones de su defensa
El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos de Paraguay estableció el 24 de noviembre como fecha de inicio del juicio oral contra el exsenador argentino Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel, imputados por la supuesta tentativa de contrabando. La defensa de ambos presentó una apelación, alegando que permanece sin resolver un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, pero los magistrados consideraron que la presentación tiene fines meramente dilatorios.
El proceso judicial se originó tras el operativo realizado en diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel intentaron ingresar a Paraguay con USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, montos que, según la acusación, no fueron declarados ante la DNIT, a pesar de estar obligados a hacerlo por el volumen de dinero. La información fue difundida por medios paraguayos como Radio 780 AM y Mega TV.
La causa será juzgada por los jueces Adriana Planás, Elsa García y Matías Garcete, quienes confirmaron la fecha prevista para el inicio del debate oral y ratificaron la validez de la convocatoria.
En diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), el periodista paraguayo Lucas Zaracho explicó que “un tribunal de sentencia de delitos económicos de Paraguay ya fijó fecha para el 24 de noviembre para dar inicio al juicio oral y público en el marco del proceso que Kueider y Guinsel Costa afrontan por tentativa de contrabando”. Sin embargo, remarcó que las defensas sostienen que el debate “no puede empezar […] porque está pendiente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Paraguay”.
El comunicador detalló que los abogados “apelaron una decisión de segunda instancia que había ratificado el juicio oral y público por contrabando”, motivo por el que aún restan definiciones judiciales. Si el tribunal de apelaciones no emite una resolución antes del lunes, el juicio podría ser pospuesto, aunque los jueces de sentencia se mantienen firmes en iniciar el proceso.
Zaracho anticipó que, de acuerdo con antecedentes similares, el juicio podría suspenderse si no se expide el tribunal de apelaciones. En caso contrario, el proceso comenzaría en la fecha prevista, salvo una eventual recusación presentada por las defensas. También señaló que el tribunal debe resolver la reposición interpuesta contra la convocatoria, ya rechazada en primera instancia.
El periodista indicó que la duración del juicio dependerá de la agenda del tribunal, ya que en Asunción el cronograma judicial se encuentra muy cargado. Añadió que este tipo de procesos puede extenderse durante semanas o meses, especialmente si la defensa presenta nuevos planteos.
Respecto al expediente, Zaracho evaluó que “no es una causa muy compleja”, ya que la Fiscalía pretende demostrar que los imputados ingresaron al país sin declarar importantes sumas de dinero y sin presentar documentación que respaldara su procedencia. Entre los testigos se encuentran los funcionarios que llevaron adelante el procedimiento en el puente de la Amistad, frontera entre Ciudad del Este y Brasil.
El caso contempla una pena máxima de dos años y seis meses de prisión por tentativa de contrabando. Paralelamente, continúa en trámite un proceso de extradición solicitado por la justicia argentina, que busca juzgar a Kueider y Guinsel por presunto lavado de dinero.
Al analizar otros expedientes vinculados a inversiones de extranjeros en Paraguay, Zaracho afirmó que no se registran numerosos casos de lavado ligados al sector inmobiliario. Explicó que la mayoría de las investigaciones de ese tipo corresponden a delitos conexos al crimen organizado, como narcotráfico, tráfico de armas o sicariato.
La investigación paraguaya sostiene que Kueider y Guinsel, junto con otras personas y con participación de las empresas Betail S.A. y Edekom S.A., habrían conformado una banda destinada a realizar operaciones económicas y financieras para blanquear dinero ilícito, mediante el ingreso al sistema financiero, el uso de activos virtuales y la adquisición de bienes muebles e inmuebles, en un período que iría desde 2017 hasta la actualidad.