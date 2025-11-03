FIFA confirmó la suspensión de los tres futbolistas argentinos por usar documentos falsos para jugar en la selección de Malasia
La FIFA confirmó la suspensión por un año de los futbolistas argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, junto a otros cuatro jugadores, tras comprobarse el uso de documentación falsificada para representar a la selección de Malasia en las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027. Además, la Federación Malasia de Fútbol (FAM) fue sancionada con una multa de 350.000 francos suizos (unos 440.000 dólares) por su participación en el fraude.
Según el fallo de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, los jugadores infringieron el artículo 22 del Código Disciplinario, que sanciona la falsificación de documentos. Las pruebas demostraron que los futbolistas presentaron certificados de nacimiento y ascendencia alterados para cumplir los requisitos de elegibilidad de la selección malasia. Como consecuencia, quedaron inhabilitados para toda actividad futbolística hasta el 26 de septiembre de 2026.
El informe detalla que la FAM presentó certificados de abuelos supuestamente nacidos en Malasia, aunque los registros originales de las federaciones extranjeras confirmaron que habían nacido en Argentina.
- En el caso de Machuca, el documento atribuyó falsamente a su abuela un nacimiento en Penang (Malasia), cuando los registros oficiales indican que nació en Roldán, Santa Fe.
- Con Garcés, se intentó acreditar que su abuelo había nacido en Malasia, pero en realidad era oriundo de Villa María, Córdoba.
- Y con Holgado, el acta manipulada indicaba un nacimiento en territorio malasio, aunque su abuelo había nacido en Caseros, Buenos Aires.
La Comisión de Apelación de la FIFA rechazó los recursos de los futbolistas y de la FAM, ratificando las sanciones: 12 meses de suspensión y una multa individual de 2.000 francos suizos (USD 2.500) para cada jugador. El organismo también rechazó los argumentos de las defensas, que alegaban que las naturalizaciones se realizaron conforme a la legislación local.
El proceso incluyó una revisión documental exhaustiva y la obtención de actas originales de federaciones extranjeras, que desmintieron la información presentada por Malasia. Ninguno de los futbolistas sancionados realizó declaraciones públicas tras conocerse el fallo.
En el plano deportivo, las sanciones afectan directamente a sus clubes:
- Machuca, actualmente en Vélez Sarsfield (cedido desde Fortaleza de Brasil), disputó 22 partidos en el Torneo Clausura 2025.
- Garcés, defensor central del Alavés de España, era titular indiscutido en La Liga.
- Holgado, delantero del América de Cali, acumulaba 8 goles y 2 asistencias en 39 partidos.
El escándalo no se limita a los jugadores argentinos. También fueron sancionados Gabriel Felipe Arrocha (España), João Vitor Brandão Figueiredo (Brasil), Jon Irazábal Iraurgui (España) y Héctor Alejandro Hevel Serrano (Países Bajos). Todos participaron del encuentro de Malasia ante Vietnam, el 10 de junio de 2025, por las eliminatorias asiáticas, y quedaron inhabilitados por un año.
La FIFA remarcó que las partes tienen diez días para solicitar la decisión fundamentada y 21 días para apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).