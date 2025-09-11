FIFA anunció los horarios del Mundial 2026: Argentina debutará en mejores turnos que en Qatar
La FIFA confirmó los horarios oficiales de los partidos del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, y donde la Selección argentina intentará conquistar su cuarta estrella.
Los encuentros se disputarán en cuatro franjas: 13, 16, 19 y 22 horas de Argentina, lo que representa una ventaja para los hinchas en comparación con el Mundial de Qatar 2022, cuando el primer partido de cada jornada comenzaba a las 7 de la mañana, seguido de los duelos de las 10, 13 y 16.
Ese horario matutino de Qatar trae malos recuerdos a los argentinos, ya que fue en ese turno cuando la Albiceleste debutó ante Arabia Saudita y sufrió la histórica derrota por 2-1, considerada una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.
El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, con la gran final en el MetLife Stadium de New Jersey, programada para las 16 horas, mismo horario que tendrá el partido inaugural.
Un formato inédito
Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Avanzarán a los 16avos de final los dos primeros de cada zona más los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a un total de 104 partidos.
Selecciones ya clasificadas
Hasta el momento, las selecciones con pasaje asegurado al Mundial 2026 son:
- Argentina
- Australia
- Brasil
- Canadá
- Colombia
- Corea del Sur
- Ecuador
- Estados Unidos
- Irán
- Japón
- Jordania
- Marruecos
- México
- Nueva Zelanda
- Paraguay
- Túnez
- Uruguay
- Uzbekistán