Fiesta Nacional del Mate: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno buscan la excelencia en el dispositivo de Seguridad
Este martes, se llevó a cabo un encuentro entre la intendenta Rosario Romero, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle; y la plana mayor de la Policía de Entre Ríos para planificar la seguridad de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, resaltando la importancia de asegurar un ambiente familiar y la movilidad del público en el evento.
Refiriéndose puntualmente a la reunión, Halle destacó que “se está trabajando en la inteligencia de organizar el operativo de seguridad. Es una fiesta muy concurrida, que convoca a paranaenses y a turistas. Entonces hay muchos detalles que no se nos pueden escapar; hay que estar preparados y año a año siempre hay cuestiones a mejorar en ese sentido”. También valoró “la predisposición que tienen el ministro y el gobierno provincial, queremos lograr que la fiesta brille, que tenga el menor número de inconvenientes posible y que se disfrute en familia”.
El funcionario, además, expresó que; “Quedan tareas por culminar en estos días y se hará una recorrida, seguramente en los primeros días de febrero, por el predio ya con todo instalado para terminar de ajustar los detalles que hagan a la seguridad del evento”.
Por su parte, el director de Operaciones y Seguridad de la PER, Crio. Mayor, Diego Cabello del Campo, manifestó que “se consensuó todo lo que va a ser el dispositivo de seguridad para una fiesta tan importante para nuestra ciudad. El señor jefe de Policía de la provincia se comprometió a darle todos los recursos humanos y materiales que tiene la policía para que se desarrolle una fiesta como tiene que ser, una fiesta en familia y con mucha seguridad, como se está acostumbrado a lo que son los diferentes eventos que se desarrollan en la provincia de Entre Ríos”.
En tanto que el jefe Departamental Paraná, Crio. Inspector, Hernán Góngora, agregó que: “La Fiesta del Mate atrae gran concurrencia de gente, genera mucho movimiento, no solamente en el lugar donde está el escenario o donde están los artistas principales. Nosotros tenemos diagramada una planificación ya hecha, que la vamos retocando de acuerdo al día y a los distintos artistas que convocan más gente. Se tiene muy en cuenta también los alrededores, lo que son los cortes de tránsito para trabajar con la Municipalidad, y tratar de que la gente que vaya a ver el espectáculo pueda hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes”.
De la audiencia también participó el jefe de Policía de Entre Ríos, Crío General, Lic. Claudio González.