Fiesta Nacional del Mate: este viernes se habilita la venta general de ubicaciones preferenciales
Luego del rápido agotamiento de la preventa, la Municipalidad de Paraná confirmó que este viernes 16, a las 12, se habilitará la venta general de ubicaciones preferenciales para la Fiesta Nacional del Mate, con la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Entre Ríos.
Para la jornada del viernes 6, el valor del sector preferencial será de $35.000. Ese día el formato será platea con sillas, y el escenario contará con las presentaciones de Los Nocheros, Coti, Raly Barrionuevo, el Gran Ensamble del Paraná —integrado por más de 50 músicos locales y regionales— y los ganadores del certamen Premate 2026, que reúne talentos de toda la provincia.
En tanto, para el sábado 7, el acceso al sector preferencial tendrá un valor de $60.000, bajo modalidad campo, y con una grilla encabezada por Lali Espósito, Los Caballeros de la Quema, Rombai, Gauchito Club, además de artistas surgidos del Premate 2026.
Desde la organización se recordó que el acceso general al predio será libre y gratuito, mientras que las ubicaciones preferenciales corresponden a un sector exclusivo cercano al escenario, con barra y sanitarios propios, pensado para quienes buscan una experiencia diferencial durante los shows.
Asimismo, se indicó que la realización de la fiesta se sostiene en parte con la recaudación del sector preferencial y con el aporte de sponsors, entre los que se encuentran el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná. A ellos se suman empresas como Cerveza Quilmes, Flecha Bus, Shopping Paso del Paraná, EAL Group y Juli Croc. Las firmas interesadas en sumarse al patrocinio pueden solicitar información escribiendo a comercial.fiestadelmate@gmail.com.
Finalmente, desde el Municipio destacaron el impacto turístico y económico que genera la Fiesta Nacional del Mate, al punto de transformar un fin de semana común en un fin de semana largo en términos de movimiento y consumo. La actividad se refleja en la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios, y posiciona a Paraná en la agenda de los medios nacionales y redes sociales, fortaleciendo su proyección turística a mediano y largo plazo.