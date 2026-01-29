Fiesta Nacional del Mate: amplían el sector preferencial y ponen nuevas entradas a la venta
La alta demanda registrada para el sector preferencial de la 35ª Fiesta Nacional del Mate llevó al Municipio a tomar la decisión de ampliar la capacidad disponible y habilitar nuevas entradas a la venta, con el objetivo de responder al fuerte interés del público por vivir el evento cerca del escenario.
La expectativa en torno a esta nueva edición se reflejó rápidamente en la venta de tickets para este espacio exclusivo, pensado para quienes buscan una experiencia diferencial. En ese marco, además de la posibilidad de financiación en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Entre Ríos, se incorporó la misma modalidad para usuarios del Banco Santa Fe. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma entradauno.com.
Luego de una edición récord, que reunió a 60.000 personas durante la primera jornada y a 90.000 en la segunda, el sector preferencial vuelve a presentarse como una propuesta destacada. El espacio ofrece ubicación cercana a los artistas en el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez, además de sector gastronómico, barra y sanitarios exclusivos.
La Fiesta del Mate se desarrollará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y contará con una grilla artística de primer nivel, integrada por Lali, Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema, Coti, Rombai, Raly Barrionuevo y Gauchito Club. A ellos se suman el Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate, completando una programación con más de 100 artistas locales y regionales en escena.
Desde la organización se destacó que parte del financiamiento del evento se sostiene con la recaudación de las entradas del sector preferencial y con el apoyo de sponsors, que año tras año renuevan su interés en acompañar la fiesta. En ese sentido, participan el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná.
Entre las empresas y entidades que ya confirmaron su patrocinio se encuentran Banco Entre Ríos, Banco Hipotecario, Cerveza Quilmes, Nissan Folmer, Vea Supermercados, Farmacias Villegas, Naranja X, Herdero Gin, Clight, Juli Croc, EAL Group, Flecha Bus, Cimes, Paso del Paraná, Rei Verde Yerba Misionera, Almas, Paracima, LEB Entertainment, entre otras. Además, se informó que las firmas u organismos interesados en sumarse como patrocinadores pueden solicitar información escribiendo a comercial.fiestadelmate@gmail.com.