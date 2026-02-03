Fiesta del Mate: dónde comprar entradas preferenciales y cómo retirar las pulseras
La organización de la 35° Fiesta Nacional del Mate confirmó los puntos físicos de venta para acceder al sector preferencial y detalló la modalidad de retiro de pulseras para quienes ya adquirieron sus tickets.
Además de la venta online a través de entradauno.com, que funciona desde el inicio de la comercialización, se habilitaron dos espacios presenciales donde se podrán comprar entradas con todos los medios de pago.
Con el objetivo de facilitar la compra el mismo día del evento, ambos lugares contarán con disponibilidad de tickets durante las dos jornadas de la fiesta.
Los puntos físicos habilitados son:
Centro Cultural La Vieja Usina – Gregoria Matorras de San Martín 861
- Miércoles 4 y jueves 5 de febrero: de 9 a 19 horas
- Viernes 6 y sábado 7 de febrero: de 9 a 23 horas
Cosmopolitan bar – Güemes 1356
- Viernes 6 y sábado 7 de febrero: de 9 a 23 horas
Retiro de pulseras para el sector preferencial
Quienes hayan comprado su entrada mediante la ticketera digital deberán retirar la pulsera obligatoria para ingresar al sector preferencial en el siguiente cronograma:
- Miércoles 4 y jueves 5 de febrero: de 9 a 19 horas
- Viernes 6 y sábado 7 de febrero: de 9 a 23 horas
La entrega se realizará exclusivamente en el Centro Cultural La Vieja Usina, con el fin de garantizar un ingreso ordenado y seguro.
El sector preferencial ofrece vista cercana al escenario principal, espacio gastronómico, barra y sanitarios exclusivos. La disposición será distinta según el día: el 6 de febrero funcionará como platea (público sentado), mientras que el 7 de febrero será modalidad campo.
Recomendaciones para el ingreso
• Presentar el QR de la aplicación “Equity” al momento de la acreditación, siguiendo las instrucciones que se reciben por mail tras la compra.
• Ingresar al predio con la pulsera colocada.
• No está permitido el ingreso al sector preferencial con asientos, conservadoras u objetos de gran tamaño.
Desde la organización agradecieron la colaboración del público para garantizar un desarrollo ordenado y seguro del evento.