Fiel a sus ideales… Luis Juez oficializó su pase al bloque de La Libertad Avanza
Luis Juez, senador nacional por la provincia de Córdoba, oficializó su pase al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores de la Nación, en un movimiento que redefine el equilibrio de fuerzas en la cámara alta en momentos clave para la agenda legislativa.
Juez, quien hasta ahora actuaba con autonomía bajo su monobloque del Frente Cívico tras abandonar el PRO en diciembre, decidió integrarse formalmente a la bancada que conduce La Libertad Avanza, liderada por Patricia Bullrich. Con esta decisión, el oficialismo alcanzó 21 senadores propios en la cámara alta, lo que genera paridad con el bloque Justicialista, que también cuenta con 21 miembros.
El anuncio se produjo en la previa de una semana de intensa actividad legislativa: el Senado tiene en agenda la designación de autoridades de la Cámara, el tratamiento de leyes como la Penal Juvenil y la de Glaciares, y la sanción de la reforma laboral. La incorporación de Juez fortalece la posición del oficialismo para enfrentar esos debates y negociar acuerdos con aliados clave.
En declaraciones públicas, Juez explicó que su decisión responde a su voluntad de acompañar las políticas parlamentarias del Gobierno nacional “de manera orgánica” a través de la bancada libertaria, aunque mantiene su identidad política fuera del partido violeta.
Este movimiento llega en un contexto de reconfiguración de bloques en el Senado, donde también se especula con cambios entre legisladores peronistas que podrían alterar nuevamente las mayorías y minorías internas.