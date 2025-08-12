Ferias locales en Paraná: espacio para impulsar la economía y el consumo de productos frescos
La Municipalidad de Paraná organizó una serie de ferias durante esta semana con el propósito de promover la economía local y facilitar el acceso a productos frescos y de calidad para la comunidad.
El próximo miércoles, de 9 a 12:30 hs, se realizará la Feria en tu Barrio en la comisión vecinal Jardines de las Américas (Jorge Newbery y Rancillac), donde se ofrecerán alimentos a precios populares para que los vecinos puedan comprar directamente a los productores locales.
El jueves, en el horario de 9 a 12:30 hs, la feria estará presente en Plaza España, en la calle Santos Domínguez del barrio Rocamora; y el sábado, de 8 a 12:30 hs, se instalará en Plaza Sáenz Peña, ubicada en la calle Villaguay.
Para cerrar la semana, el domingo se llevará a cabo la Feria Periurbana en el Parque Botánico Leandro N. Alem, de 10 a 16 hs. El evento reunirá a productores locales que ofrecerán verduras frescas, además de emprendedores y opciones gastronómicas, generando un espacio ideal para disfrutar de la riqueza de la producción regional.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que las ferias “no solo representan una oportunidad para adquirir productos frescos, sino que también fomentan el apoyo desde la gestión de la intendenta Rosario Romero a los emprendedores locales y la promoción de un consumo responsable y sostenible”. Además, señaló que tanto la Municipalidad como los productores “esperan una gran participación de la comunidad, como ha sucedido regularmente en los 65 puntos de la ciudad donde ha estado presente la Feria en tu Barrio”.