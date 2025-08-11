Feriado de agosto: ¿qué pasará el próximo fin de semana?
Son muchos los que marcan los feriados en el calendario para ver qué oportunidad tienen de hacerse alguna escapada turística o tan solo descansar o aliviar tensiones en un país donde se remarca día a día un desgaste psicosocial. El 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Este año, cae domingo, es decir que, en principio, no quitaría un día hábil de la semana.
Según definió el gobierno nacional, “el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos, y el domingo 17 de agosto será feriado”. Así figura en la web del Ministerio del Interior.
En otras palabras, el viernes que “se suma” al fin de semana solo podrá se disfrutado por algunas áreas, como suele ocurrir con estas jornadas particulares, pero no será un feriado propiamente dicho. El feriado quedará el domingo, algo que tendrá poco impacto ya que es un día en el que habitualmente la actividad disminuye.
En muchos casos, quedará en manos de los empleadores la decisión de convocar a trabajar ese viernes 15 como un día común y corriente o dejar la jornada libre. Esta medida tiene que ver con la política del Gobierno de Javier Milei con respecto a los feriados puentes tradicionales, a los cuales ha decidido reemplazar por “días no laborables”.
Los feriados que restan en Argentina en 2025
Feriados inamovibles
– Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).
Feriados trasladables
– Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).
– Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).
– Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.
Días no laborables con fines turísticos
– Agosto: 15 de agosto.
– Noviembre: 21 de noviembre
La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.
Fines de semana largos
– 15 al 17 de agosto: Día no laborable y Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
– 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.
– 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.