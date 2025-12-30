Feria Judicial 2026: autoridades y funcionarios que garantizarán el servicio de justicia en Entre Ríos
Desde el 1° hasta el 31 de enero de 2026 se desarrollará en toda la provincia la Feria Judicial, período durante el cual cesarán las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos, aunque se mantendrá la atención de casos urgentes a través de magistrados, funcionarios y empleados/as de turno, en el horario habitual de 7 a 13.
Durante el receso, la ciudadanía podrá realizar consultas telefónicas gratuitas mediante la línea nacional 0800-444-6372, destinada a la atención ciudadana.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ), junto con la Procuración General y la Defensoría General de la Provincia, dispusieron —en base a las propuestas y presentaciones recibidas— el listado completo de autoridades responsables del servicio de justicia en todas las jurisdicciones entrerrianas durante enero.
Superior Tribunal de Justicia
Presidenta:
Gisela Nerea Schumacher, del 1 al 31 de enero de 2026.
Vocales:
Leonardo Portela y Gabriela Teresita Mastaglia, del 1 al 11/01/26.
Marcelo Javier Marchesi y Adriana Beatriz Acevedo, del 12 al 23/01/26.
María Gabriela López Arango y Mariano Andrés Ludueño, del 24 al 31/01/26.
Secretaría del STJ:
Sebastián Emanuelli (1 al 8/01), Andrea Carina Nassivera (9 al 16/01), Mariela Soledad Aguerrevengoa (17 al 24/01) y María Fernanda Baima (25 al 31/01).
Procuración General
Fernando Lombardi (1 al 7/01), Jorge Gamal Taleb (8 al 14/01), Álvaro Pierola (15 al 20/01), Ignacio Aramberry (21 al 26/01) y José Daniel Costa (27 al 31/01).
Defensoría General
Maximiliano Francisco Benítez, del 1 al 5 de enero de 2026.
- Materia Civil y Superintendencia General:
Arnoldo Lobbosco, Yamila A. Frate, María de los Ángeles Banno y Pablo A. Conti, en turnos rotativos durante todo el mes.
- Materia Penal:
Rodrigo Juárez, Sebastián Ludi, Romina Cian, Mariana Montefiori y Antonella Manfredi, según cronograma establecido.
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAER)
Se dispusieron equipos técnicos y secretarías de turno en todas las jurisdicciones, con especial cobertura en Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Villaguay y La Paz, garantizando la continuidad de los trámites urgentes vinculados a adopciones.
Órgano de Revisión en Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER)
Funcionará durante todo enero con secretaría ejecutiva, equipos técnicos y responsables jurisdiccionales en Paraná y Concordia, conforme lo establece la Ley N.º 10.445.
Cobertura jurisdiccional en toda la provincia
Durante la Feria Judicial 2026 se garantizó la prestación del servicio de justicia en todas las ciudades y departamentos de Entre Ríos, entre ellos:
Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Victoria, Colón, Federal, Chajarí, Rosario del Tala, Diamante, Federación, San Salvador, Feliciano e Islas del Ibicuy, con jueces, fiscales, defensores públicos y equipos técnicos designados por turnos.
En cada jurisdicción se establecieron autoridades para los fueros Penal, Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niños, Niñas y Adolescentes, Ejecución de Penas y Salud Mental, asegurando la atención de situaciones urgentes durante el receso.
Información y comunicación
El Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial atenderá durante todo el mes, con responsables designados y líneas habilitadas para consultas institucionales.
La nómina completa y el detalle normativo pueden consultarse en la página oficial del Poder Judicial de Entre Ríos.