Feria de Emprendedores Inclusiva: el Iprodi invita a una nueva edición en Paraná
En el marco del mes de la primavera, el próximo martes 30 de septiembre se llevará adelante una nueva edición de la Feria de Emprendedores Inclusiva, un espacio que promueve la visibilización del trabajo autónomo de personas con discapacidad y de instituciones que desarrollan oficios con fines de inclusión.
La jornada tendrá lugar en la plaza Elio Leyes, de 9 a 12 horas, con acceso libre y abierto a toda la comunidad. Como en cada edición, la feria busca generar oportunidades para que emprendedores y emprendedoras den a conocer sus producciones, favoreciendo el encuentro y el intercambio con los vecinos y vecinas de Paraná.
Participarán las instituciones Juntos Andar, Aprender a Ser, Apana, Melvins Jones, Mundo Joven, Tobar García, Zulema Embon, Helen Keller, Cemi, Escuela Integral Nº 7 DDEPN, Celia Montoya y la vecinal Parque. Además, en esta ocasión se sumará la propuesta del Mercado en tu Barrio, que ofrecerá productos a precios accesibles.
Desde el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) destacaron que esta iniciativa, que ya forma parte de la agenda comunitaria, constituye un espacio de encuentro y de reconocimiento al esfuerzo de quienes trabajan cada día por la inclusión y la autonomía.