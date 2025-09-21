Feria Arte Joven: Sala Mayo se llenó de emprendimientos y este domingo sigue con música y gastronomía
Con una gran participación de jóvenes emprendedores, se inauguró la Feria Arte Joven en Sala Mayo, en el marco de la Semana de las Juventudes. La primera jornada, realizada este sábado, reunió a 47 emprendimientos de sub 35, con propuestas que fueron desde indumentaria, aromas y velas hasta reciclaje textil, juegos, mates y chocolates.
Los stands estuvieron dispuestos en un espacio especialmente acondicionado con mobiliario, percheros y vestidores, para mejorar la experiencia de venta y compra.
“La convocatoria ha sido muy buena y esperamos que este domingo se sume aún más gente con las bandas y el patio gastronómico. Lo más importante es que el festival fue organizado íntegramente por un equipo municipal, que demostró que con creatividad todo puede lograrse”, expresó Camila Fariza, directora General de Juventudes.
La funcionaria explicó que el objetivo es ofrecer a los emprendedores herramientas para acercar sus proyectos al público y destacó la gestión de la intendenta Rosario Romero, que impulsa la articulación público-privada y un Estado facilitador: “Queremos acompañar desde cada lado, desde el estudiante hasta el emprendedor que ya comenzó su camino, para que lo transite de la mejor manera posible”.
Los jóvenes valoraron el respaldo municipal. Sol Fontana, de Moon Aromas, dijo que su meta es “hacer más conocido el emprendimiento y llegar a nuevos públicos”. Zoe, de Evermore, subrayó que “este tipo de espacios nos ayuda a conectar con la gente y mostrar lo que hacemos”.
La mirada ambiental también estuvo presente con Agustina, de Animala, que trabaja con reciclaje textil: “La importancia es reducir el impacto ambiental de la industria de la moda. Que la Municipalidad nos dé un espacio tan completo, con vestidores y probadores, ayuda a reactivar las ventas y habla del compromiso que hay con los emprendedores”.
Desde el rubro aromas y decoración, Cristian, de Shiva Velas, celebró: “Vendimos muy bien y queremos invitar a todos a venir mañana, porque hay muchísimos emprendimientos para recorrer y descubrir”.
Segunda jornada: feria, patio gastronómico y música en vivo
El Festival continuará este domingo desde las 12 hs en Sala Mayo, con patio gastronómico y un escenario con bandas en vivo: Mística de Río, Groove Amor, Wanda Gaioli, Pequeños Seres, Preguntale Aquel y Funky Delight.
A las 16 se reabrirá la Feria de Jóvenes Emprendedores, que se extenderá hasta la noche. La propuesta combina cultura, talento y producción local, consolidando a Paraná como una ciudad que apuesta a su juventud.
El Festival Arte Joven es impulsado por la Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección de Juventudes y las subsecretarías de Cultura, Deportes y Producción, con el propósito de potenciar la creatividad joven y fortalecer la integración comunitaria.