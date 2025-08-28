Fentanilo contaminado: La Justicia ratificó que fueron víctimas dos niños, entre 96 muertes investigadas
Si bien se habla de al menos siete nenes en la preliminar lista de 122 presuntas víctimas del fentanilo contaminado, el listado formal que investiga la Justicia, en relación a la administración del fármaco adulterado de los laboratorios HLB y Ramallo, incluye -dentro de los 96 decesos- a dos niños muertos que residían en Rosario.
La lista de 122 víctimas del fentanilo contaminado en investigación sale del expediente judicial que se va abultando en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, donde en estos días se llevan adelante las indagatorias a 17 imputados de los laboratorios involucrados. El más resonante por ser el dueño de esas compañías, Ariel García Furfaro.
Pasados casi cuatro meses de investigación y con un expediente cada vez más grueso, lo borroso empieza a cobrar nitidez. Se sabe que hay dos chicos peleando por su vida en Córdoba: uno es Giovanni, el bebé que nació en febrero y, cerrando agosto, no logró abandonar la internación, aunque “los médicos están tratando que suba de peso y dejarlo listo para trasladarlo a otra clínica”.
El otro caso es el de Catalina, la nena de 11 años que, por una crisis de asma, recibió fentanilo contaminado. Terminó internada 51 días. Quedará con secuelas para toda la vida.
Ahora resulta más claro que antes que, tal como trascendió desde el primer momento y más allá de las marchas y contramarchas respecto de los lugares afectados por esta droga, efectivamente había cinco casos pediátricos entre las víctimas del fentanilo de Santa Fe. Dos de ellos murieron, pacientes del Sanatorio de Niños de Rosario.
En efecto, el detalle de estos casos no figura en el Boletín Epidemiológico Nacional que elabora el Ministerio de Salud de la Nación. El último reporta 69 casos relacionados al fentanilo (51 son fallecimientos), en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires. Además dicen que investigan casos en otros ocho establecimientos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Río Negro.
Las historias clínicas de los nenes rosarinos integran el expediente judicial y sus nombres se mantienen bajo reserva.
Tampoco se logró establecer contacto con las familias de los chicos, que mantienen absoluta reserva.