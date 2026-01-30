Fentanilo contaminado: la Justicia confirmó 111 muertes y agrava el escenario judicial de los responsables
La Justicia Federal remitió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de fallecidos por la inoculación de fentanilo contaminado y confirmó que el número de víctimas fatales asciende a 111. El relevamiento se realizó durante la Feria Judicial y abarcó 159 casos analizados, de los cuales 48 pacientes lograron sobrevivir al opioide adulterado.
Ahora, personal del Cuerpo Médico Forense deberá examinar las muestras remitidas y, en caso de ratificar los resultados, podría agravarse la situación judicial de los 14 procesados y detenidos en la causa. Entre ellos figura Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
Según fuentes del expediente, “se trató de un trabajo de depuración muy grande realizado durante el receso”, lo que permitió ordenar y validar la información clínica incorporada a la investigación.
García Furfaro se encuentra detenido y procesado como “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales”, en relación con al menos 20 fallecimientos, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.
Al empresario se le imputa haber intervenido junto a otros 16 integrantes del plantel de ambos laboratorios mediante decisiones vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización del lote 31202 de fentanilo, destinado al uso público sanitario, cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024.
De acuerdo con el escrito judicial al que accedió Noticias Argentinas, las adulteraciones se produjeron por contaminación durante el proceso de fabricación, el cual presentó múltiples falencias, varias de ellas críticas, frente a alertas reiteradas que no fueron atendidas. Para la Justicia, ese cúmulo de irregularidades incrementó de manera sustancial el riesgo para la salud pública y derivó en un saldo letal sin precedentes.