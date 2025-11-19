Fentanilo contaminado: el juez Kreplak confirmó que hubo 154.000 ampollas contaminadas
A pocos días de la entrega del informe final, la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado recibió al juez federal Ernesto Kreplak, que tiene a su cargo la causa que investiga las muertes ocasionadas por el lote contaminado por dos bacterias. En presencia de los familiares de las víctimas, el letrado reveló que después de reconstruir la trazabilidad descubrieron que había más 154.000 ampollas contaminadas.
También, anunció que “antes de la feria judicial se sabrá el número final de víctimas fatales y no fatales”, el cual comienza el 26 de diciembre de 2025 y termina el 31 de enero de 2026. En otro punto, mencionó que el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) secuestró siete lotes por presunta contaminación y dos fueron confirmados.
A diferencia de lo ocurrido en la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA, el representante del Poder Judicial destacó la labor realizada en la Cámara de Diputados y valoró el trabajo que viene llevando el organismo que preside la santafesina Mónica Fein. Destacó el “respeto” respecto al trabajo judicial y celebró “la unanimidad con la que se ha resuelto la conformación (sobre tablas y por unanimidad) porque eso es saludable”.
Sobre la cronología de los hechos, Kreplak señaló: “Originalmente se trataba del brote de una bacteria en el Hospital Italiano de La Plata, donde, en un primer momento, hubo 15 afectados y dos fallecidos”. Luego, agregó: “se descubrió que una droga en particular, con un lote en particular que prevenía de HLB Pharma Group SA estaba contaminado con dos bacterias y se elevó la denuncia al ANMAT, se envió la alerta sanitaria y la posterior denuncia penal”.
“Teniendo en cuenta que hay una causa en trámite, nosotros debemos dar cuenta de nuestros actos”, planteó el juez federal, quien agregó que “tenemos una función específica que es garantizar el éxito de la investigación judicial y garantizar el respeto al derecho de las partes”. Asimismo, afirmó que “la dificultad adicional de la causa es saber si fue la bacteria la que ocasionó las muertes o si fue la medicación”.
En el final de la exposición, Ernesto Kreplak reiteró el acompañamiento a los familiares de las víctimas y auguró: “Tenemos el deber de dar respuesta por este suceso, por muchos motivos porque esto que ocurrió, no debió haber ocurrido”. “Estamos en la obligación de restaurar”, concluyó.