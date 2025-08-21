Fentanilo contaminado: El juez Ernesto Kreplak ordenó la detención de García Furfaro, sus hermanos y socios
En el marco de la causa judicial por el fentanilo contaminado, el juez Ernesto Kreplak ordenó diez allanamientos simultáneos con órdenes de detención de Ariel Fernando García Furfaro, dueño de los laboratorios involucrados, junto a sus hermanos Diego y Damián García Furfaro, quienes comparten el control operativo de las compañías. También fue señalada su madre, Nilda Furfaro, accionista y actual vicepresidenta de HLB Pharma.
Los procedimientos, llevados a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), alcanzaron a la cúpula directiva de los laboratorios. Fueron incluidos en las órdenes de detención Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios, y los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, así como el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano.
La Justicia también ordenó medidas contra los accionistas y autoridades formales de Laboratorios Ramallo: Horacio Tallarico, presidente, y Rodolfo Labrusciano, quien figura como director suplente.
Las órdenes de detención y allanamientos se producen un día después de que se conociera el informe del Cuerpo Médico Forense sobre las primeras 20 historias clínicas de pacientes que fallecieron tras la administración de fentanilo de HLB Pharma.
Ese estudio señaló que no se pudo encontrar un “nexo causal directo” de la infección causada por las bacterias detectadas en las ampollas del fármaco que recibieron durante la internación con las muertes. Sin embargo, los profesionales intervinientes definieron que la infección bacteriana producto del uso del medicamento contaminado complicó el estado clínico de 12 pacientes, en lo que clasificaron técnicamente como un “nexo concausal”.
“Define aquellos casos en los que el cuadro infeccioso vinculado a los microorganismos con demostrada identidad fenotípica, molecular y genómica con los recuperados de las ampollas de fentanilo de HLB Pharma constituyó un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”, explicaron para esos casos los seis integrantes del Cuerpo Médico Forense que participaron del informe. “Guarda relación con el fármaco contaminado”, concluyeron.
Otros cuatro casos quedaron agrupados en una tercera categoría con las que trabajaron los peritos oficiales, en acuerdo con los peritos de parte del laboratorio responsable y familias de víctimas. Esos casos son de pacientes en los que el análisis de la historia clínica más los resultados de estudios hechos en el Instituto Malbrán llevaron a la definición de la existencia de un “nexo causal fortuito” entre la administración de fentanilo contaminado y la muerte.
Son, según se detalló, “pacientes que presentan algún antecedente de infección” por las bacterias Ralstonia mannitolilytica (inicialmente señalada como Ralstonia pickettii, otra especie) y Klebsiella pneumoniae productora de metalo betalactamasa (MBL) “en coexistencia de eventos clínicos al momento de su fallecimiento con entidad suficiente para causar la muerte”. En estos casos, los peritos aclaran que “el cuadro infeccioso participó de la enfermedad”.
Por último, otros cuatro casos sobre los que la junta médica no se pudo expedir porque las fechas no coinciden temporalmente con el curso del brote investigado o bien porque la información clínica o de laboratorio estaba incompleta.
“Ya no caminan libres”
Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas.
Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido.
La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la… pic.twitter.com/HCK6PaWBoS
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 20, 2025
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la detención de los García Furfaro en su cuenta de la red social X. “Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas”, escribió a las 20.13. “Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido”, agregó, en alusión a Ariel García Furfaro.
“La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”, completó.