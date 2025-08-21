Fentanilo contaminado: el Gobierno desplazó a Gabriela Mantecón Fumadó de su cargo al frente del Instituto Nacional de Medicamentos
El Gobierno decidió este miércoles apartar preventivamente del cargo a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, funcionaria de carrera que ocupaba el puesto del ente dependiente de la ANMAT desde la gestión anterior.
Mantecón Fumadó, que fue designada por la ex ministra de Salud K, Carla Vizzotti, está señalada como responsable de que no se haya alertado más rápidamente a la ANMAT sobre el caso del fentanilo contaminado que ya causó 96 muertes.
Según fuentes oficiales, la decisión se tomó tras la filtración de un documento al que el INAME no le habría dado el “trámite urgente que ameritaba, relacionado al caso del laboratorio Ramallo, que producía exclusivamente para HLB Pharma y donde se fabricó el fentanilo contaminado”.
“Mientras tanto, continúan por vías paralelas el sumario administrativo interno en el organismo -cuyas actuaciones son secretas- y la investigación judicial”, sostuvieron voceros en off the record. “El sumario apunta a determinar si hubo irregularidades o responsabilidades internas en la actuación del INAME”, organismo que depende de la ANMAT, cuya autoridad máxima es Agustina Bisio.
Mantecón Fumadó, según sus superiores, “habría ignorado ese informe que detallaba graves incumplimientos en los laboratorios investigados”. “Y aparentemente, solamente ella y subalternos de ese instituto habrían tenido acceso a esa información”, apuntaron.
La decisión se enmarcó ante el avance judicial del caso del fentanilo contaminado y la necesidad oficial de “esclarecer las responsabilidades sin interferencias”, tras las detenciones del empresario Ariel García Furfaro y otros nueve directivos de los laboratorio HLB Pharma y Ramallo.
El Ministerio de Salud, por intermedio de la Resolución 2415/2025 firmada por su máximo responsable, Mario Lugones, confirmó el apartamiento de Mantecón Fumadó de su cargo.
La normativa publicada en las primeras horas de este jueves en el Boletín Oficial, en específico, dispuso limitar su designación transitoria a partir del 20 de agosto de 2025.
Mantecón Fumadó había sido designada directora del INAMED con carácter transitorio mediante la Decisión Administrativa 250/2023, a partir del 1º de diciembre de 2022 y por el término de 180 días hábiles.