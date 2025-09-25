Fentanilo contaminado: dictaron prisión preventiva para Ariel García Furfaro
La Justicia confirmó que Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, quedará detenido preventivamente mientras la Justicia investiga las 96 muertes ocurridas a raíz de la administración de fentanilo contaminado. Además, fue embargado por $1 billón de pesos.
Semanas atrás, en su declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak, García Furfaro aseguró que, si el fentanilo está contaminado con bacterias, “las puso otra persona”. En ese sentido, apuntó contra Andrés Quinteros, quien fuera su mano derecha y apoderado del laboratorio que está bajo investigación.
La decisión fue tomada por el juez Kreplak y también recae sobre otros directivos que ya habían prestado declaración indagatoria. La causa contra Furfaro se basa en el artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de 10 a 25 años. La misma abarca situaciones en las que envenenamiento de sustancias alimenticias o medicinales provoca la muerte de personas.
Además de Ariel, Kreplak también dicto procesamiento y prisión preventiva para; Diego Hernán García; Nilda Furfaro; Javier Martín Tchukrán; José Antonio Maiorano; Carolina Ansaldi; María Victoria García; Wilson Daniel Pons; Adriana Iúdica; Arzolidys Dayana Astudillo Bolvar; Rocío del Cielo Garay; Edgardo Gerardo Antonio Sclafani; Eduardo Darchuk.