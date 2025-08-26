Fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro rechazó solicitar la excarcelación hasta que “se esclarezcan todas las muertes”
Ariel Fernando García Furfaro (49) está dispuesto a permanecer detenido todo el tiempo que sea necesario, hasta que “se esclarezcan todas las muertes”. Casi como un sacrificio jurídico para sopesar el daño provocado a por lo menos 96 personas que murieron luego de recibir dosis de fentanilo contaminado que salieron de su laboratorio, HLB Pharma.
“Yo me quedo a que me corten la cabeza, si es que se demuestra que tengo responsabilidad en todo esto”, les dijo al juez Federal, Ernesto Kreplak y a la fiscal Laura Roteta, en su declaración indagatoria del viernes pasado, en los Tribunales de La Plata.
Gastón Marano, abogado de Ariel García, de sus hermanos Hernán y Diego y de su madre Nilda Furfaro, confirmó que descartó la posibilidad de requerir esa medida que podría dejarlo en libertad durante el proceso. “No lo hice por expreso pedido de mi defendido, quien está dispuesto a permanecer preso hasta que se averigüe qué fue lo que pasó y hasta que la Justicia investigue sin condicionamientos”, aclaró.
Los hermanos García están acusados por la fiscalía de formar parte de la conducción “de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, que tuvieron intervención en la fabricación, distribución, venta, omisión de recupero farmacéutico y adulteración del lote 31.202”, de citrato de fentanilo en ampollas de 5 ml, cuyo suministro “en pacientes de salas de cuidados intensivos de diversos establecimientos de salud del país, resultó en la muerte de al menos 96 pacientes”. Así está escrito en el expediente. Y así se lo leyeron a los imputados en el acto de indagatoria ante las autoridades judiciales. Hoy, de los 10 primeros apresados quedan 7 personas privadas de la libertad.