Fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, se entregó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria
El empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, se entregó esta noche ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria, según confirmaron fuentes del caso. El juez federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, había ordenado su detención y la de otras nueve personas.
Entre esos detenidos están los hermanos Hernán y Diego García Furfaro; quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de esa empresa, Laboratorios Ramallo y otras firmas vinculadas al mercado de los fármacos. También se dispuso la detención de la madre, Nilda Furfaro, quien presidió una de las empresas.
Los operativos se realizaron desde la tarde de este miércoles en 10 domicilios y sedes comerciales, a través de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Gendarmería Nacional (GNA).
El juez Kreplak también ordenó detener al director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio; y el de HLB, José Antonio Maiorano.
La misma medida de restricción aplica a los accionistas y autoridades Ramallo: su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.
Las órdenes de detención y allanamientos se producen un día después de que se conociera el informe del Cuerpo Médico Forense sobre las primeras 20 historias clínicas de pacientes que fallecieron tras la administración de fentanilo de HLB Pharma.