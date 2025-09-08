Fentanilo contaminado: allanan la ANMAT y domicilios de funcionarios
La investigación judicial sobre la fabricación y comercialización de fentanilo HLB contaminado derivó en siete operativos policiales que incluyen el allanamiento del domicilio particular de la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) Nélida Agustina Bisio y, entre otros, el de la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Carmen Mantecón Fumadó.
Los encargados de la investigación buscan preservar pruebas y documentación “esenciales y valiosas” para la causa. También se intenta determinar la entrada y salida de Ariel García Furfaro, el propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, a la ANMAT, ya que él mismo dijo en su declaración indagatoria que en enero se reunió con Bisio, para hablar sobre irregularidades que los inspectores descubrieron en la planta de Ramallo.
“El objetivo de los allanamientos y operativos es asegurar pruebas documentales y dispositivos electrónicos vinculados a funcionarios de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME)”, sostuvieron desde el Juzgado de Ernesto Kreplak. Por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, se han desplegado operativos en siete ubicaciones, incluyendo las sedes centrales de ambas instituciones y los domicilios particulares de varios directivos y ex funcionarios.
Las acciones judiciales, que comprenden tanto órdenes de presentación como allanamientos, buscan esclarecer las posibles responsabilidades de la autoridad sanitaria en la gestión del fentanilo HLB, cuya circulación irregular y falta de recupero han generado preocupación en el ámbito sanitario y se lo vincula a la muerte de 96 pacientes.
Entre los domicilios allanados figuran los de Nélida Agustina Bisio, administradora de la ANMAT, en la localidad de Olvidos; Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex titular del INAME, en Quilmes; Ana Laura Canil, directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME; Mariela Baldut, directora de poscomercialización y acciones regulatorias del INAME; y Maximiliano Carlos Lalin, jefe de departamento de inspectorado del INAME, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las órdenes de procedimiento del magistrado incluyen: Las sedes centrales de la ANMAT en calle Avenida de Mayo 850/869 CABA, la sede del Instituto Nacional de Medicamentos en Avenida Caseros 2161 CABA, así como los domicilios particulares de los funcionarios y ex funcionarios que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.