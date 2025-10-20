Fenómeno Barrial… La CNN llamó a Javier Milei “Un Wolverine de bajo presupuesto”
El presidente Javier Milei volvió a ser objeto de burlas en la televisión estadounidense. Esta vez fue en el programa Have I Got News for You, emitido por CNN, donde los conductores ridiculizaron la ayuda financiera de 20.000 millones de dólares que Donald Trump otorgó a la Argentina y definieron al mandatario libertario como “dictador” y “un Wolverine de bajo presupuesto”.
“Una razón por la cual enviar 20.000 millones de dólares a la Argentina es una mala idea es porque el dinero va a este tipo”, lanzó el presentador Roy Wood Jr., mientras mostraba un fragmento del show musical que Milei protagonizó el 6 de octubre en el Movistar Arena durante la presentación de su libro.
El panel de comediantes continuó con las bromas. “Escuchá: si no dejás que tus hijos se dediquen al arte, esto es lo que pasa. Lo van a hacer igual, antes o después de ser dictadores”, ironizó uno de los invitados entre risas, mientras en pantalla aparecía una foto del mandatario con su característico gesto y peinado.
“Este es el presidente de la Argentina, Javier Milei. Un Wolverine de bajo presupuesto, ahí lo tenés”, acotó otro panelista, quien agregó: “Parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes”.
No es la primera vez que el mandatario argentino es motivo de parodias en la televisión internacional. Hace pocas semanas, el programa Saturday Night Live también le dedicó un sketch, retratándolo como un político fuera de control con inclinaciones rockeras.
Las burlas se suman al debate generado en Washington por el reciente anuncio de un swap por 20.000 millones de dólares del Tesoro estadounidense, impulsado por Trump para asistir a la Argentina antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En CNN, la crítica fue contundente: “El dinero va al tipo del show de rock”, ironizaron.