FEMER y OSER: continúan las negociaciones y se mantiene la atención a afiliados en Entre Ríos
El Círculo Médico del Departamento Paraná informó que, tras el vencimiento del plazo establecido en el marco de las negociaciones entre la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y la Obra Social de Entre Ríos (OSER), se resolvió mantener la atención a los afiliados en las condiciones actuales, a la espera de una definición sobre la continuidad del convenio prestacional.
La decisión se conoció luego de una votación realizada entre los distintos Círculos Médicos departamentales, en la que se evaluó la última propuesta presentada por OSER. El resultado fue favorable en 10 Círculos Médicos y negativo en 5, lo que evidenció la falta de una postura unificada dentro del sector.
En este contexto, FEMER convocó a un Consejo Directivo para el 1° de abril, instancia en la que se tomará una resolución definitiva y se analizarán posibles modalidades de atención en cada departamento, teniendo en cuenta las observaciones planteadas por distintas entidades médicas.
Días atrás, OSER había remitido una nueva propuesta de Acta Acuerdo, que fue analizada por la Federación sin alcanzar consenso. Entre los principales puntos de conflicto se destacan la retención del 2% sobre la facturación y la falta de actualización de los aranceles, aspectos que ya habían sido objetados por los profesionales por no ajustarse a valores considerados justos y equitativos.
Ante este escenario, el presidente del Círculo Médico de Paraná, Eduardo Vesco, compartió la propuesta con representantes de distintas asociaciones profesionales y encabezó un encuentro para avanzar hacia una decisión conjunta que represente a todo el equipo de salud del departamento.
En esa línea, y en respuesta a las expresiones de preocupación, disconformidad e incertidumbre manifestadas por médicos de diversas especialidades, el Círculo propuso solicitar una reunión con el titular de OSER, Mariano Gallegos, con el objetivo de que brinde explicaciones directas sobre la situación. Tras ese encuentro, se definirá la postura institucional respecto de la continuidad del convenio y la modalidad de las prestaciones.
Por otra parte, se informó que OSER comenzó a abonar prestaciones correspondientes a diciembre de 2025 —tanto ambulatorias como de internación—, que serán liquidadas a los profesionales durante la próxima semana. Sin embargo, continúa sin resolverse la situación irregular de débitos, uno de los principales reclamos sostenidos por el sector médico.
Finalmente, el Círculo Médico de Paraná reafirmó su compromiso con la salud de la comunidad y la necesidad de alcanzar un acuerdo que garantice previsibilidad, equilibrio y mejores condiciones tanto para los profesionales como para los pacientes.