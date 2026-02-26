Femer rechazó la propuesta de OSER y dio plazo hasta el 6 de marzo para evitar el corte de prestaciones
El Consejo Directivo de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) resolvió por unanimidad rechazar la propuesta de convenio presentada por la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y fijó el 6 de marzo como plazo límite para recibir una respuesta satisfactoria. De no alcanzarse un acuerdo, la entidad advirtió que se suspenderá la atención a los afiliados de la obra social.
La decisión fue comunicada mediante una nota dirigida al presidente de OSER, Mariano Gallegos, en la que Femer detalló los puntos que considera necesarios modificar para avanzar en un entendimiento.
Reclamos centrales
Entre los planteos, la federación exigió que los pagos se efectivicen dentro de los 30 días de presentada la facturación y reclamó la eliminación de una retención del 2% sobre los montos facturados, que calificó como “improcedente, sin fundamentos y sin destino claro”.
También solicitó la incorporación de normas que garanticen la correcta aplicación de los nomencladores de prácticas médicas y la eliminación de un tramo de la cláusula segunda del convenio, por considerarlo de imposible cumplimiento y por atribuir a la obra social funciones de control que —según sostienen— no le corresponden.
Además, Femer pidió que los incrementos arancelarios se acuerden de manera trimestral entre las partes, sin quedar atados a negociaciones externas, y reclamó la revisión de débitos que consideran mal aplicados.
Advertencia y voluntad de diálogo
En la comunicación formal, el Consejo Directivo estableció el 6 de marzo como “plazo improrrogable” para obtener una respuesta favorable. En caso contrario, a partir de esa fecha se interrumpirán las prestaciones a los afiliados de OSER.
Desde la entidad señalaron que la actual situación resulta “jurídica y económicamente inestable” y mantiene a los profesionales en la incertidumbre respecto de valores y plazos de cobro.
No obstante, la federación reafirmó su voluntad de diálogo para alcanzar una solución consensuada antes del vencimiento del plazo.