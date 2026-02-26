Felipe Contepomi fue jugador y ahora DT de los míticos Barbarians
El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, se quitará por unos días la camiseta de la Argentina y dejará su radar encendido para los mejores entre los mejores: fue invitado para dirigir a los Barbarians, un seleccionado que no conoce de banderas y desde fines del siglo XIX se nutre con los mejores de cada nación para disputar partidos de alto nivel ante los mejores seleccionados del mundo.
El año pasado, el centro argentino Matías ‘Tute’ Moroni fue convocado y jugó como titular con los Barbarians ante All Blacks XV, en la derrota 33-19 del 1 de noviembre de 2025 en Brentford.
El gran momento de Los Pumas le permitió a Contepomi tener una cita con la historia y con el ADN más puro del rugby espectáculo. Será el entrenador de Barbarians en el encuentro frente a los Springboks, previsto para el 20 de junio en el Nelson Mandela Bay Stadium, en Puerto Elizabeth. En apenas una semana tendrá el desafío será armar un seleccionado y competir en territorio sudafricano ante el bicampeón del mundo.
Para Contepomi, la convocatoria tiene un valor simbólico profundo. No sólo por tratarse del mítico y privilegiado combinado, sino porque ya supo vestir esa camiseta en cinco oportunidades. Entre 2003 y 2012 jugó en Twickenham, Murrayfield, el Millennium Stadium y Kingsholm, escenarios emblemáticos del rugby británico. Ahora le tocará conducir desde el banco a un equipo que históricamente representa el juego ofensivo, la creatividad y el espíritu global del deporte.
“Haber jugado para Barbarians fue un gran honor, y que ahora me convoquen para entrenarlos en un partido tan especial enfrentando a los Bicampeones del mundo en su país, me llena de orgullo. Es sin dudas un reconocimiento al rendimiento que han tenido Los Pumas en estos últimos años. Va a ser un gran desafío juntar un equipo en una semana para enfrentarse a Sudáfrica, y espero con entusiasmo esa oportunidad”, festejó Contepomi en el comunicado con que la Unión Argentina de Rugby (UAR) dio a conocer la novedad.
Lo acompañará su actual asistente en Los Pumas Kendrick Lynn y el staff se completa con el francés Patrice Collazo y el neozelandés Scott Robertson -recientemente despedido de la conducción de los All Blacks-, quien además cuenta con experiencia previa al frente de los Barbarians a quienes ya dirigió ante Nueva Zelanda, Tonga, All Blacks XV y Gales en distintas temporadas.
Del lado sudafricano, el head coach Rassie Erasmus dejó en claro que el partido no será una simple exhibición. Con el Nations Championship a la vuelta de la esquina y un cruce ante Inglaterra dos semanas después, el choque ante los BaaBaas servirá como banco de pruebas para ajustar estructuras y acelerar la puesta a punto en una temporada que asoma exigente.
El calendario no dará respiro. Una semana después del duelo en Puerto Elizabeth, los Barbarians viajarán a Londres para medirse con Gales en Twickenham, en una doble jornada que incluirá también el encuentro femenino. Sin embargo, Contepomi y Lynn sólo estarán al frente en el compromiso ante Sudáfrica.
La designación del ex capitán argentino no es casual. Es, en buena medida, un reconocimiento al crecimiento sostenido de Los Pumas en los últimos años y a la consideración internacional que ha ganado su conducción. Contepomi volverá a cruzarse con la mística negra y blanca, pero esta vez con la responsabilidad mayor: conducir a un equipo que representa, como pocos, la esencia romántica y universal del rugby.
Quiénes y qué son los Barbarians
Los Barbarians -conocidos mundialmente como los BaaBaas- son un combinado invitacional fundado en 1890 en Inglaterra por William Percy Carpmael. No representan a una nación ni compiten en torneos oficiales: su esencia radica en reunir a jugadores de distintas nacionalidades para disputar partidos de exhibición de alto nivel, tradicionalmente al cierre de temporada.
Desde su creación, el club se sostuvo sobre un principio inalterable: “celebrar el rugby como espectáculo, promoviendo el juego abierto, el ataque constante y el espíritu de camaradería por encima del resultado”, según su propio lema.
A lo largo de su historia enfrentaron a las principales potencias del hemisferio norte y sur, con sede habitual en el Reino Unido -especialmente en Twickenham- aunque también realizaron giras internacionales. Vestir la camiseta negra y blanca a franjas horizontales es considerado un honor dentro del rugby, ya que la convocatoria funciona como reconocimiento a la trayectoria y al prestigio individual.
Sin concentraciones extensas ni estructuras permanentes, los Barbarians mantienen una tradición singular: equipos armados en pocos días, integrados por figuras de elite que aceptan el desafío de jugar sin la presión del ranking, pero con la responsabilidad de sostener una mística centenaria.