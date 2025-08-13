Feliciano fue sede del segundo foro-taller “Pensar el Clima – Construir Respuestas” sobre cambio climático
En el marco del proceso participativo para la elaboración del plan provincial de Respuesta al Cambio Climático, el Gobierno de Entre Ríos realizó en Feliciano el segundo foro-taller Pensar el Clima – Construir Respuestas.
La actividad, organizada por la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, junto a la Municipalidad de Feliciano, reunió a vecinos, representantes de sectores productivos, organizaciones locales y autoridades provinciales. El objetivo fue integrar las voces y saberes de la comunidad en la construcción de estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático.
Participaron docentes, productores, bomberos voluntarios, miembros de cooperativas locales, vecinos y estudiantes, quienes aportaron sus ideas en los cinco ejes estratégicos del plan: ciudades resilientes, sistemas productivos, bosques y biodiversidad, transporte y energía, y educación y sensibilización ciudadana.
El director provincial de Cambio Climático, Maximiliano Gómez, encabezó el foro junto a la legisladora provincial María Elena Romero, impulsora del encuentro. Gómez destacó que “la construcción colectiva de estrategias es la clave para mitigar y adaptarnos al cambio climático” y que estas acciones reflejan el compromiso de Entre Ríos con un desarrollo responsable e inclusivo que proteja a las generaciones presentes y futuras.
Romero expresó su preocupación por la situación ambiental del norte provincial y resaltó la importancia de prevenir y planificar para reducir riesgos. “Apuntamos a profundizar la articulación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en la provincia, para aumentar el impacto de las acciones que buscan proteger los ecosistemas y mejorar la calidad de vida de las poblaciones, sobre todo las más vulnerables”, señaló la legisladora.
Este foro-taller forma parte de una serie de encuentros en distintas localidades entrerrianas destinados a fortalecer la participación ciudadana y enriquecer el plan provincial de Respuesta al Cambio Climático, reafirmando el compromiso del Gobierno de Entre Ríos con la sostenibilidad y la protección de las generaciones futuras.