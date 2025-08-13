Maran Suites & Towers

Feliciano fue sede del segundo foro-taller “Pensar el Clima – Construir Respuestas” sobre cambio climático

Redacción | 13/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

En el marco del proceso participativo para la elaboración del plan provincial de Respuesta al Cambio Climático, el Gobierno de Entre Ríos realizó en Feliciano el segundo foro-taller Pensar el Clima – Construir Respuestas.

La actividad, organizada por la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, junto a la Municipalidad de Feliciano, reunió a vecinos, representantes de sectores productivos, organizaciones locales y autoridades provinciales. El objetivo fue integrar las voces y saberes de la comunidad en la construcción de estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

Participaron docentes, productores, bomberos voluntarios, miembros de cooperativas locales, vecinos y estudiantes, quienes aportaron sus ideas en los cinco ejes estratégicos del plan: ciudades resilientes, sistemas productivos, bosques y biodiversidad, transporte y energía, y educación y sensibilización ciudadana.

El director provincial de Cambio Climático, Maximiliano Gómez, encabezó el foro junto a la legisladora provincial María Elena Romero, impulsora del encuentro. Gómez destacó que “la construcción colectiva de estrategias es la clave para mitigar y adaptarnos al cambio climático” y que estas acciones reflejan el compromiso de Entre Ríos con un desarrollo responsable e inclusivo que proteja a las generaciones presentes y futuras.

Romero expresó su preocupación por la situación ambiental del norte provincial y resaltó la importancia de prevenir y planificar para reducir riesgos. “Apuntamos a profundizar la articulación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en la provincia, para aumentar el impacto de las acciones que buscan proteger los ecosistemas y mejorar la calidad de vida de las poblaciones, sobre todo las más vulnerables”, señaló la legisladora.

Este foro-taller forma parte de una serie de encuentros en distintas localidades entrerrianas destinados a fortalecer la participación ciudadana y enriquecer el plan provincial de Respuesta al Cambio Climático, reafirmando el compromiso del Gobierno de Entre Ríos con la sostenibilidad y la protección de las generaciones futuras.

