Feliciano cuenta con un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia certificado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección Materno Infanto Juvenil (Dmijer), certificó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia (EAL) en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de San José de Feliciano. Con esta incorporación, ya suman 22 espacios habilitados en toda la provincia.
El nuevo espacio fue inaugurado con la presencia de autoridades locales y sanitarias. Desde el equipo técnico de la Dmijer se destacó que estos espacios tienen como fin acompañar, proteger y promover el amamantamiento, uno de los momentos más significativos de la maternidad.
El lugar está habilitado tanto para quienes trabajan en el CIC como para aquellas personas que concurren al centro de salud y necesiten un lugar adecuado para amamantar o extraerse leche.
Según indicaron desde la Dmijer, el EAL de Feliciano, al igual que los demás ya existentes en el territorio entrerriano, fue conformado para brindar un ambiente seguro, cómodo y respetuoso que permita ejercer la lactancia materna con libertad y tranquilidad, en un entorno que garantice el acompañamiento necesario.
Además, se valoró que la inauguración coincida con la Semana Mundial, ya que representa una oportunidad para incentivar la creación de espacios similares en ámbitos públicos y privados, consolidando una estrategia sanitaria con beneficios múltiples para madres, bebés, familias y la sociedad en su conjunto.
Durante la apertura oficial, el intendente Damián Arévalo estuvo acompañado por el subsecretario de Salud, Alberto Otazo, quien destacó: “Este espacio es una forma de complementar los servicios existentes y una herramienta más para las mujeres que asisten al CIC, con el respaldo de la gestión local”. Además, detalló que la sala cuenta con los requisitos de higiene y comodidad necesarios para cumplir con su función.
También participaron la secretaria de Desarrollo Humano, Ileana Moreno, representantes de instituciones que integran la Mesa de Primera Infancia local y el sacerdote Gustavo Olmo, quien realizó la bendición del nuevo espacio.
Espacios Amigo de la Lactancia en Entre Ríos
La provincia ya cuenta con 21 espacios certificados previamente, ubicados en los siguientes departamentos:
- Colón: HCD de San José.
- Uruguay: Hospital Urquiza y la Facultad de Ciencias de la Salud (UNER).
- Diamante: CIC “Dr. Domingo Liotta”.
- Gualeguaychú: Jardín Maternal Belgranito (Pueblo Belgrano), Hospital Centenario, CAPS Baggio y la Municipalidad.
- Paraná: Casa de Gobierno, Ministerio de Salud (25 de Mayo 139 y Belgrano 29), Iafas, IAPSER, IAPV, Metalúrgica Itasa, Superior Tribunal de Justicia, DPV, Centro de Salud Cecilia Grierson, Hospital San Roque y Unidad Penal N° 6 “Concepción Arenal”.
- Victoria: Hospital Fermín Salaberry.