Feinmann en su salsa… Una “emboscada” que le vino como anillo al dedo en previa de elecciones
Este jueves por la mañana, luego de que se retirara del programa que realiza en Radio Mitre (AM 790), Eduardo Feinmann fue interceptado por el candidato a diputado y secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta con quien discutió verbalmente y terminó siendo agredido con una patada y golpes a su vehículo pese a la intervención de personal policial.
Según relató el periodista, el hombre se acercó rápidamente hacia él al dejar el recinto, mientras que su hijo y otro miembro del sindicato grababan la situación con un celular, a la que llamó “una emboscada”.
Mientras Peretta le reprochaba por comentarios que Feinmann había hecho sobre él, ambos se trenzaron en una reyerta verbal con amenazas de un lado y actitudes soberbias del otro, hasta que la riña retórica concluyó con Feinmann bajando de su lujoso vehículo pero, pese a estar custodiado por una mujer policía y un hombre de alta talla, instante en el cual recibió una patada en la cintura y otra en su auto.
Esa fue la última imagen del video que se viralizó en redes. Aunque dicen que todo terminó allí.
Feinmann, excitado por el suceso, contó detalles sobre el pasado político de Peretta, a quien definió como un “personaje típico del sindicalismo apretador, extorsionador y violento que tiene sumida a la República Argentina desde hace añares”.
“Este ser nefasto se presentó como candidato en la Ciudad de Buenos Aires para ser legislador, pero no entró. Y ahora había armado una lista con Jorgito Porcel, que termina renunciando”, contó el conductor radial y televisivo.
Y sumó: “Este tipo se hizo conocido en el programa de Mauro Viale, que lo llevaba como si fuera el gran sindicalista de la República Argentina. Un tipo que tenía una colecta y que, en ese momento, defendía a Alberto Fernández. Y en el 2021 se transformó en PRO, aunque no sé si sigue respondiendo a Patricia Bullrich”.
Horas después de la violenta situación, Feinmann se volcó en sus redes sociales y publicó varias fotos de Peretta en las que se los ve acompañado por distintos miembros de la política y sindicalismo.
En una de ellas se lo ve en un acto en Lanús junto a Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA y de la Central de Trabajadores de la Argentina en la provincia, y Pablo Moyano, ex titular de la CGT.
En esa línea, también destaca una foto de Peretta con el ex presidente Alberto Fernández.
Además, Feinmann publicó un video que se viralizó tiempo atrás, que muestra a Peretta agrediendo a patadas a Gustavo Jorge Gallo, asesor legal de la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales, en las escaleras del Ministerio de Trabajo, luego de una audiencia realizada para negociar las paritarias de la actividad.
De lo que se olvidó “colgar” Feinmann fue de las fotos de Peretta con Patricia Bullrich, pero… sus “odiadores” le refrescaron la memoria enseguida:
Así de exhibir su clásica mordacidad, pasó a ser el histrionizado de la red social X donde se reprodujeron incesantes posteos para ubicarlo en lo que respecta a la relación de su agresor con funcionarios del Oficialismo al cual él defiende con sensible dedicación.
Pero si es de los tuyos Feinmann.
El apoyo del Gobierno a Eduardo Feinmann
Luego de que se hiciera pública la noticia de la agresión de Marcelo Peretta a Eduardo Feinmann, el vocero presidencial Manuel Adorni se expresó en las redes sociales dándole su apoyo.
“Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente solo entiende las prácticas violentas como único método de expresión”, escribió el portavoz en su cuenta de X (ex Twitter).
El periodista y conductor de Radio Mitre citó el tweet y le respondió, agradeciendo su gesto: “Muchas gracias. Vuelve el sindicalismo violento y apretador que la sociedad argentina detesta”.