Federico Sturzenegger: “Milei dio cátedra en Davos”
Federico Sturzenegger destacó que mientras “la mayoría de los líderes mundiales asistieron a Davos para pontificar sobre asuntos globales, Javier Milei impartió clases de economía”. El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, coincidió plenamente con la editorial que realizó el diario The Washington Post sobre el paso del presidente de la Nación en el Foro Ecuménico Mundial.
El funcionario coincidió con el artículo del diario estadounidense, a lo que manifestó que la opinión expuesta “es tal cual”.
“Lo que hace dos años parecía una provocación hoy luce como un ancla de lucidez. Milei se plantó en el mismo lugar, defendiendo las ideas de la libertad y el capitalismo. Por eso el riesgo país sigue bajando”, sostuvo Sturzenegger.
Reafirmó su coincidencia con que la intervención de Milei se erigió en una defensa del capitalismo “oportuna y necesaria que trajo a Davos de vuelta a la tierra”.