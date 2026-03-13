Federico Sturzenegger destacó que se crearon 400.000 empleos durante el Gobierno de Milei y celebró desregulaciones
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que la economía argentina generó cerca de 400.000 nuevos puestos de trabajo en los primeros dos años del Gobierno de Javier Milei y rechazó las críticas que sostienen que el crecimiento actual se da sin creación de empleo o con trabajos de baja calidad.
Según explicó el funcionario, la economía creció 6,6% en el primer año de gestión y 3,5% en el segundo, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una expansión trimestral del 1%, lo que permitiría que la actividad alcance un crecimiento cercano al 20% al final del mandato presidencial.
El ministro basó su análisis en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, que muestran que la tasa de actividad pasó del 48,2% en el tercer trimestre de 2023 al 48,6% en el mismo período de 2025.
Ese incremento implicó un aumento de la población económicamente activa, que pasó de 14.210.000 a 14.554.000 personas.
En paralelo, la cantidad de personas con empleo subió de 13.396.000 a 13.606.000, lo que, según el funcionario, significa que más de 100.000 argentinos accedieron a un trabajo por año durante la actual gestión.
Sturzenegger aclaró además que la EPH solo releva los grandes centros urbanos, por lo que para observar el panorama completo del país se utilizan los datos de la Cuenta de Generación del Ingreso (CGI).
De acuerdo con ese indicador, los puestos de trabajo totales pasaron de 22.260.000 en el tercer trimestre de 2023 a 22.668.000 en el mismo período de 2025, lo que refleja un aumento cercano a 408.000 empleos.
El ministro sostuvo que la mayor parte del crecimiento del empleo se dio en modalidades independientes o informales, con 630.000 nuevos puestos, mientras que los trabajos formales cayeron en 222.000.
Según explicó, ese cambio responde a nuevas formas de organización laboral más flexibles, impulsadas en parte por la expansión del monotributo y la reducción de cargas impositivas para trabajadores independientes.
Sturzenegger también planteó que no existe una relación directa entre trabajo independiente y empleo de menor calidad, como sostienen algunos críticos del modelo económico.
Según los datos citados por el funcionario, el ingreso promedio de un trabajador independiente alcanzó los $1.460.000 mensuales en 2025, mientras que el salario promedio de un trabajador asalariado fue de $1.300.000.
“No hay una relación directa entre trabajo independiente y trabajo de mala calidad. En promedio los independientes ganan más que los asalariados y pagan menos impuestos”, afirmó.
Al analizar los 17 sectores productivos de la economía, el ministro indicó que el empleo creció en la mayoría de las actividades, con algunas excepciones. Las caídas se concentraron en construcción, pesca, minería, intermediación financiera y servicio doméstico.
De acuerdo con el análisis oficial, la construcción explicó cerca del 80% de las bajas, mientras que la industria manufacturera sumó unos 40.000 nuevos puestos de trabajo en los dos años analizados, pese a las críticas sobre su desempeño.
El funcionario también respondió a las críticas sobre la caída de trabajadores registrados en los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según ese indicador, los asalariados formales pasaron de 13.287.000 a 12.852.000 en un año.
Sturzenegger atribuyó esa caída a la reducción del monotributo social, que había crecido durante los gobiernos kirchneristas cuando el sistema era gratuito.
“Cuando restablecimos el pago histórico de la mitad de la prestación de salud, el monotributo social se derrumbó”, explicó.
De acuerdo con sus cifras, ese régimen pasó de 653.400 inscriptos a 248.900 en el último año, lo que explicaría prácticamente la totalidad de la baja en el empleo registrado.