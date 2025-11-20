Federico Sturzenegger celebró la producción récord de petróleo luego de “la larga noche kirchnerista”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la producción récord de petróleo que logró Argentina en octubre y arremetió contra el kirchnerismo.
Mediante sus redes, el funcionario detalló que durante su paso en la empresa petrolera YPF se logró rozar la producción de 800.000 barriles, en lo que hasta hoy era el récord de producción de petróleo. A su vez, cargó contra los gobiernos de tinte kirchnerista por traer la “larga noche” hacia el sector energético.
“Entre 1995 y 1998 me desempeñé como economista jefe de YPF. La producción de petróleo orillaba los 800 mil barriles. Luego vino la larga noche kirchnerista y recién ahora, 20 años más tarde, volvemos al punto de partida para superar el récord anterior. Se hace la luz. ¡VLLC (Viva La Libertad Carajo)!”, enfatizó en la red social X.
El ministro desregulador hace mención a un posteo de la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, en donde se comunica que la producción de petróleo alcanzó los 859.500 Mbbl (barriles) promedio por día en octubre, siendo el valor más alto “desde que se tiene registro”.
“Con el impulso de Vaca Muerta y reglas claras para el privado, el sector energético sigue creciendo”, señaló Energía.