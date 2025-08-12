Federico Redondo deja el Inter Miami pero llega Gonzalo Piovi
Federico Redondo deja la MLS para continuar su carrera en Elche de España, en tanto que el Inter Miami tiene negociaciones avanzadas con Cruz Azul para comprar a Gonzalo Piovi.
Elche tenía en sus planes contratar a Santiago Simón (se irá a Toluca), pero ante la negativa de River fueron en busca de Federico Redondo, quien llegará por un monto que todavía no trascendió y con cinco años de contrato.
De esta manera, Redondo jugará en un fútbol español en el que supo brillar su padre, Fernando, primero en Tenerife y después en Real Madrid. Entre los dos clubes, el ex jugador de la selección argentina estuvo una década y en el Merengue ganó la Liga, Supecopa, Champions League y la Intercontinental.
Para Federico, de 22 años, será la tercera experiencia en su carrera luego de su debut en Argentinos Juniors y el paso a Inter Miami, una venta que terminó sorprendiendo por el destino ya que venía teniendo actuaciones destacadas en el Bicho y se lo mencionaba, entre otros, para jugar en River.
En tanto, así como Inter Miami perderá un futbolista argentino, Javier Mascherano está cerca de sumar a un compatriota y es Gonzalo Piovi.
Después de su paso por Racing, Piovi llegó en 2024 a Cruz Azul y se convirtió en una pieza clave del equipo mexicano, con el que salió campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf (Inter Miami llegó hasta semifinales).
Cruz Azul le pagó a Racing unos cuatro millones de dólares y se desprendería de él en caso de que Inter Miami desembolse entre seis y siete de la misma moneda. El zurdo, de 30 años, estuvo en carpeta de Boca cuando el entrenador era Fernando Gago, quien lo tuvo en Racing.
Mascherano busca reforzar una defensa en la que ya tiene varios argentinos como Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján y Tomás Avilés, quien fue compañero de Piovi en la Academia, en un plantel en el que también estaba Baltasar Rodríguez, hoy también en Inter Miami.