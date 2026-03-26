Federico Furiase, secretario de Finanzas de la Nación destacó: “No hay crisis ni creo que la gente esté peor, a muchos les está yendo mejor”
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, relativizó este jueves la crisis económica que atraviesan diversos sectores, sostuvo que se trata de “historias particulares” y redobló la apuesta al señalar que “a mucha gente le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo”.
“Yo no creo que la gente esté peor. Me parece que el punto de partida era una inflación que corría al 1% diario”, contestó Furiase, uno de los pilares en el equipo económico de Luis Caputo, cuando le consultaron si no consideraba que a mucha gente no percibía en el día a día el impacto de los datos macroeconómicos positivos.
En una entrevista con A24, el exdirector del Banco Central enumeró los aspectos por los que, para él, la situación actual es mejor que el pasado reciente. “Veo una economía que se estabilizó, una estabilización macroeconómica que se refleja en el bolsillo de la gente. La inflación bajó fuertemente y eso permite estirar el horizonte de las decisiones económicas. Antes los pesos te quemaban, compraban de más aceite o atún y no podías hacer una inversión a mediano plazo, estabas mirando todo el tiempo a a cuánto estaba el dólar y todo cambió rotundamente con la estabilización económica”, justificó.
Cuando le consultaron si, como dije el presidente, la inflación podría empezar con cero en agosto, el funcionario destacó que no lo descarta, y sumó: “La inflación se va a desplomar, va a bajar fuertemente por las condiciones macroeconómicas”.
Distinto es su análisis para el índice de marzo que se conocerá el martes 14 de abril. “Marzo es un mes donde venís de la carne, el arrastre, tuviste naftas por el contexto internacional y además es un mes de estacionalidad complicada por los colegios y la educación”, dijo al admitir que será un número muy por encima de lo que esperan para los meses siguientes.
De todas maneras, este martes el propio Milei admitió “contratiempos” en su objetivo de alcanzar la inflación cero.