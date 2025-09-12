Federal: conversatorio sobre prevención del suicidio reunió a referentes de distintos sectores
En la ciudad de Federal, se llevó a cabo el conversatorio “Prevención del suicidio: herramientas para la comunidad”, organizado de manera conjunta por el Ministerio de Salud, la Cámara de Diputados y el Municipio local. La jornada tuvo lugar en el Salón Cultural y contó con la participación de referentes de diversos sectores del departamento.
La provincia continúa fortaleciendo las acciones de prevención del suicidio. En el marco del Día Mundial y Nacional de la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, el gobierno provincial implementa distintas iniciativas dentro de la campaña “Decilo: hablemos de suicidio”, que incluyen contenidos comunicacionales, capacitaciones para periodistas y radios abiertas, previas a estos conversatorios.
La mesa de apertura estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; y la intendenta de Federal, Alicia Oviedo. Además, participaron la senadora provincial Nancy Miranda y los diputados Noelia Taborda, María Elena Romero, Liliana Salinas, Julia Calleros, Carolina Streigenberger y Marcelo López.
El director general de Salud Mental, Esteban Dávila, destacó que “el eje de la prevención del suicidio es prioritario en las políticas sanitarias trazadas por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco”. Además, subrayó la importancia del trabajo conjunto con la Cámara de Diputados, los municipios y la participación activa de la comunidad.
“La realidad sanitaria indica que el suicidio es un tema preocupante que requiere intervención colectiva. Está comprobado que hablar del tema de manera responsable es un primer paso en la prevención. Por eso esta propuesta se llama conversatorio: para dialogarlo de manera seria, correcta y empática. La provincia cuenta con una red sanitaria para el abordaje y seguimiento de estas situaciones”, agregó Dávila.
Desde el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, dependiente del Ministerio de Salud, se vienen desarrollando desde principios de 2025 conversatorios destinados a la comunidad en todo el territorio provincial. Estas actividades buscan generar intercambio, capacitación y sensibilización, reuniendo a actores de distintos sectores involucrados en la problemática del suicidio.
En esta oportunidad, la actividad fue transmitida en vivo por streaming a través del equipo de Diputados Medios, lo que permitió que numerosas personas y medios de comunicación siguieran el desarrollo del conversatorio.