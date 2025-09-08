Federal celebró su 145º aniversario con el acompañamiento de la vicegobernadora Alicia Aluani
La ciudad de Federal conmemoró este domingo 7 de septiembre sus 145 años de fundación. El acto oficial estuvo encabezado por la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, quien acompañó a la intendenta Alicia Oviedo y a autoridades locales.
Mensaje de la vicegobernadora
En su discurso, Aluani destacó: “Estamos en una celebración muy particular para Federal, una ciudad que mira con orgullo su historia, que reconoce y honra a sus pioneros, pero también una ciudad que se proyecta con esperanza”.
La mandataria subrayó que Federal es reconocida por la Fiesta Nacional del Chamamé y la calificó como “capital de la cultura y de la música”. Asimismo, reafirmó el respaldo del Gobierno provincial: “Apoyamos a las comunidades entrerrianas que nunca bajan los brazos. Vamos a seguir acompañándolos para que esta ciudad siga creciendo con inclusión, desarrollo y futuro. ¡Muy feliz cumpleaños Federal!”.
Palabras de la intendenta
La presidenta municipal, Alicia Oviedo, expresó: “Los federalenses estamos hoy en la estación 145 de nuestro recorrido histórico y no tengo dudas de que todos queremos ser parte de la construcción de una Federal en desarrollo”.
También resaltó la prioridad de su gestión en salud y educación, mencionando la incorporación de profesionales en los centros de salud, mejoras edilicias y obras en caminos rurales, viviendas y microcréditos para productores y emprendedores. “Creemos firmemente que el trabajo en equipo es el motor que nos permite crecer. Trabajando con responsabilidad, honestidad y transparencia vamos a seguir avanzando”, aseguró.
Celebraciones y presencias
Tras el acto oficial, los vecinos disfrutaron de números artísticos, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, un paseo de artesanos, feria de emprendedores y patio gastronómico.
Entre las autoridades presentes estuvieron el ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios, Darío Schneider, la senadora Nancy Miranda, la diputada Noelia Taborda, el secretario de Cultura y Deporte Flavio Márquez, concejales, funcionarios municipales, autoridades policiales y vecinos de localidades cercanas.